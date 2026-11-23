Mapa de exposición a calor extremo en Sevilla. - UNIVERSIDAD DE SEVILLA

SEVILLA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un equipo de investigadores de la Universidad de Sevilla y de Granada ha dado un paso decisivo al desarrollar una avanzada herramienta de acceso libre que calcula, con una resolución de escala de sección censal, el riesgo climático urbano al que se enfrentará Sevilla, barrio a barrio, en el año 2050.

Según ha detallado el centro universitario en una nota de prensa, la herramienta desarrollada es un visor interactivo donde se puede explorar el mapa de los barrios de Sevilla para conocer su proyección de riesgo climático para el año 2050, con lo que el visor permite conocer las temperaturas, índices de amenaza por calor e indicadores socioeconómicos, así como conocer los detalles del diagnóstico realizado en el estudio.

A diferencia de otros enfoques anteriores basados exclusivamente en imágenes térmicas de satélite, que miden la temperatura superficial del suelo de forma instantánea, esta nueva metodología simula la temperatura del aire hora a hora --tanto de día como de noche-- y cruza la amenaza térmica con la vulnerabilidad socioeconómica y el estado del parque edificado.

El trabajo, liderado en el marco de la tesis doctoral de Javier de Sola Caraballo junto a Victoria Patricia López-Cabeza, Antonio Serrano-Jiménez (UGR), Carlos Rivera-Gómez y Carmen Galán-Marín, ha sido publicado recientemente en acceso abierto en la prestigiosa revista científica Urban Climate, y tiene como objetivo informar a las administraciones y ciudadanía sobre cómo de afectado estará cada barrio y por qué.

Para ello, el modelo procesa datos oficiales y abiertos mediante software libre, simulando el comportamiento climático de 500 secciones censales residenciales de la capital bajo un escenario de verano típico previsto para 2050.

En este contexto, la investigación ha demostrado que el calor no se distribuye de manera uniforme y que la combinación de la morfología urbana con factores demográficos y económicos dibuja realidades profundamente dispares entre los distintos barrios de la ciudad.

Según un escenario intermedio --existen proyecciones más severas y leves-- planteado por el Panel Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), la temperatura media de Sevilla en 2050 sufrirá un incremento de cerca de 2ºC (1,9ºC), un ascenso que también experimentarán las temperaturas mínimas nocturnas, provocando noches más cálidas.

DÍA Y NOCHE, DOS CIUDADES TÉRMICAMENTE OPUESTAS

Uno de los hallazgos más relevantes del estudio ha radicado en evidenciar que el día y la noche dibujan dos ciudades térmicamente opuestas, ya que las zonas de Sevilla que más calor acumulan de noche no son las que más calor hacen de día, y apenas se solapan.

Mientras, el calor diurno extremo se concentra de forma acusada en los barrios periféricos --con enclaves como Palmete, en el distrito Cerro-Amate, llega a acumular hasta 12 horas por encima de los 40º C en un periodo de catorce días, seguido por zonas como Colores-Entreparques, Pino Montano, Torreblanca y el Polígono Sur--, el estrés térmico nocturno desplaza su epicentro hacia el Casco Antiguo y zonas de Triana.

Barriadas históricas como San Vicente, San Gil, Encarnación-Regina, Museo, Feria, la Alfalfa y el entorno de San Julián concentrarán los mayores excesos de calor nocturno, acumulando temperaturas que impiden el descanso fisiológico y la recuperación del organismo.

Esta divergencia responde a la inercia térmica y a la geometría del tejido urbano: las explanadas abiertas de la periferia se calientan intensamente al mediodía, pero se enfrían rápido al anochecer, mientras que las calles estrechas y densas del centro histórico almacenan el calor durante el día y son incapaces de liberarlo durante la noche.

SE TRIPLICA LA INTENSIDAD DEL CALOR ENTRE BARRIOS No existe por tanto un mapa único del calor en Sevilla. Con el clima de 2050, además, ninguna zona se libra, lo que sí cambia entre barrios es la intensidad, que llega a triplicarse. La distribución del calor muestra diferencias superiores a los 3 °C en la temperatura media entre sus puntos más extremos.

Durante el día, las temperaturas máximas apenas varían en la mayor parte del territorio urbano -con una diferencia habitual de unos 1,3 °C, salvo en los enclaves más extremos-, mientras que por la noche el contraste se acentúa notablemente, con brechas de entre 4 °C y hasta 6 °C en las mínimas nocturnas de las zonas más afectadas. En definitiva, es el calor nocturno el factor que marca las mayores diferencias térmicas entre los distintos sectores de la ciudad.

Asimismo, el estudio incorpora la dimensión humana y constructiva al analizar la vulnerabilidad socioeconómica y la exposición de la ciudadanía. Los resultados señalan que el 62,6% de las secciones censales de Sevilla cuenta con un parque edificado, de media anterior a 1979 -lo que afecta a 361.651 personas, es decir, el 54,6% de la población estudiada-, evidenciando la obsolescencia energética y la falta de aislamiento térmico normativo previo a la promulgación de la norma NBE-79.

14 ZONAS SUPERAN UMBRALES CRÍTICOS

Al cruzar esta realidad con la renta mediana por unidad de consumo -con una brecha que oscila entre los 7.350 euros y los 39.550 euros dentro del mismo municipio- y con el porcentaje de población mayor de 65 años, la herramienta identifica que un 33% de la población se alza en zonas donde la amenaza térmica y la vulnerabilidad coinciden en algún grado.

Concretamente, 14 secciones censales que albergan a 17.329 habitantes superan de manera simultánea los umbrales críticos en múltiples variables, destacando de forma extrema una sección en Torreblanca y diversos enclaves en Cerro-Amate, Nervión, Los Remedios o el Casco Antiguo.

Lejos de proponer soluciones genéricas, la herramienta desarrollada por el personal investigador de la Universidad de Sevilla se erige como un instrumento de diagnóstico previo para la priorización técnica de los recursos públicos, que permite a las administraciones y colectivos vecinales conocer la situación de cada zona y las causas de esta.

Además, gracias a la metodología propuesta, se puede llegar a simular el efecto de una intervención antes de ejecutar las obras. Los autores subrayan que cada tipo de riesgo demanda una estrategia específica: en los barrios con predominio de calor diurno se requeriría la implantación de arbolado, toldos, suelo vegetal permeable y materiales reflectantes.

En las zonas afectadas por calor nocturno son necesarias cubiertas reflectantes, toldos retráctiles y fomentar el fomento de la ventilación natural; mientras que en los sectores con alta vulnerabilidad socioeconómica la prioridad reside en la rehabilitación energética de los edificios, la habilitación de refugios climáticos y el refuerzo de los planes sociosanitarios.

Esta aplicación, que profundiza en la línea que el mismo equipo difundió hace un año para detectar las zonas más calientes de Sevilla a partir de la temperatura del suelo, constituye una herramienta clave para anticiparse al reto ineludible de abordar escenarios cada vez más severos empujados por el cambio climático, que redefine de forma acelerada las condiciones de habitabilidad en el sur de Europa.