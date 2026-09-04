Más de 15.000 agricultores de la provincia de Sevilla recibirán ayudas estatales para la compra de fertilizantes

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en una atención. Archivo. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA

SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha celebrado que un total de 15.494 agricultores y agricultoras de la provincia comenzarán a recibir desde este viernes las ayudas extraordinarias estatales para la compra de fertilizantes.

En un audio remitido a medios, Toscano ha subrayado que se trata de una medida que movilizará 33,8 millones de euros, la mayor cuantía en la capital andaluza.

Estas ayudas serán otorgadas a explotaciones que, en conjunto, suman más de 567.000 hectáreas de superficie agraria. De las mismas, más de 200.000 de regadío y algo más de 340.000 de secano. Los beneficiarios percibirán una ayuda de hasta 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y hasta 38,33 para los de secano.

"Se contribuye así a reducir el impacto en los costes de la actividad agrícola", ha asegurado Toscano, al mencionar que supondrá una "inyección económica directa que apoyará la competitividad del campo, de las explotaciones y respaldará a miles de familias que viven de la agricultura en Sevilla".

En contexto nacional, un total de 249.376 agricultores percibirán, a partir de mañana, las ayudas para la compra de fertilizantes, por 494,57 millones de euros.