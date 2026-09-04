Más de 15.000 agricultores de la provincia de Sevilla recibirán ayudas estatales para la compra de fertilizantes

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en una atención. Archivo.
El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, en una atención. Archivo. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN SEVILLA
Europa Press Andalucía
Publicado: viernes, 4 septiembre 2026 14:52
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SEVILLA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, ha celebrado que un total de 15.494 agricultores y agricultoras de la provincia comenzarán a recibir desde este viernes las ayudas extraordinarias estatales para la compra de fertilizantes.

En un audio remitido a medios, Toscano ha subrayado que se trata de una medida que movilizará 33,8 millones de euros, la mayor cuantía en la capital andaluza.

Estas ayudas serán otorgadas a explotaciones que, en conjunto, suman más de 567.000 hectáreas de superficie agraria. De las mismas, más de 200.000 de regadío y algo más de 340.000 de secano. Los beneficiarios percibirán una ayuda de hasta 92,5 euros por hectárea para los cultivos de regadío y hasta 38,33 para los de secano.

"Se contribuye así a reducir el impacto en los costes de la actividad agrícola", ha asegurado Toscano, al mencionar que supondrá una "inyección económica directa que apoyará la competitividad del campo, de las explotaciones y respaldará a miles de familias que viven de la agricultura en Sevilla".

En contexto nacional, un total de 249.376 agricultores percibirán, a partir de mañana, las ayudas para la compra de fertilizantes, por 494,57 millones de euros.

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