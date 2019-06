Más de 200 expertos en planificación de rutas y logística se reúnen la próxima semana en Sevilla en VeRoLog'19

Publicado 31/05/2019 17:47:10 CET

SEVILLA, 31 May. (EUROPA PRESS) -

Más de 200 expertos en las áreas de la logística, planificación de rutas, localización y movilidad sostenible en general, procedentes de los cinco continentes, se darán cita del 3 al 5 de junio en Sevilla en el '7th meeting of the EURO Working Group on Vehicle Routing and

Logistics optimization (VeRoLog 2019)', un congreso internacional en cuya organización han participado profesores de la Universidad Pablo de Olavide.

VeRoLog 2019 es un congreso centrado en la vanguardia de las técnicas de computación e inteligencia artificial para la optimización de procesos logísticos y, particularmente, enfocado

en problemas de rutas de vehículos (camiones, coches, drones, trenes) y todos los posibles enfoques, tanto de modelado como algorítmicos, para su resolución.

Está promovido por EURO, la Association of European Operational Research Societies a su vez perteneciente a IFORS (International Federation of Operational Research Societies), y en sus seis ediciones anteriores se ha celebrado en Bolonia, Southampton, Oslo, Viena, Nantes y Ámsterdam.

La inauguración tendrá lugar el próximo lunes 3 de mayo, a las 09,00 horas en la Sala Antonio Machado de la Fundación Cajasol (Plaza de San Francisco, 1). El congreso se compone de dos charlas plenarias que serán impartidas por los investigadores de prestigio internacional Mauricio G. C. Resende (Amazon, USA) y Juan José Salazar (catedrático de Matemáticas de la Universidad de La Laguna), así como de diversos tutoriales y sesiones de brainstorming.

Por otro lado, dos revistas con factor de impacto, 'Journal of Heuristics' y 'Networks', publicarán sendos números especiales invitando a los mejores artículos de los congresos.

La organización local del congreso corre a cargo de los profesores de la Universidad Pablo de Olavide Alfredo García Hernández-Díaz, Ana Dolores López Sánchez, Eva Barrena Algara y Miguel Ángel Hinojosa Ramos, así como otros compañeros de las universidades de Málaga y

Rey Juan Carlos.