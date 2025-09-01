Más de 30 niños participan en el #CampamentoDigit@l de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) para mejorar su competencia digital

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 1 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha colaborado en la organización del #CampamentoDigit@l, una iniciativa de la Fundación Cibervoluntarios que se celebra durante el mes de septiembre. En ella participan 32 menores de entre 9 y 17 años, que asisten a estos talleres gratuitos de aprendizaje digital en la Biblioteca Editor José Manuel Lara.

El delegado municipal de Educación, Pablo Chain, durante su visita a una de las sesiones, ha destacado que esta iniciativa se lleva a cabo "en aras de favorecer la conciliación familiar y crear entornos seguros para el ocio y el aprendizaje en nuevas tecnologías, tan necesarios en la actualidad".

La Fundación Cibervoluntarios se desarrolla con el Programa para las competencias digitales para la Infancia del (CODI) del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Ministerio de Juventud e Infancia, con la que colabora el Ayuntamiento.

Con contenidos adaptados a distintos tramos de edades los menores mejoran sus capacidades digitales, aprenden a navegar de forma segura, a buscar información y crear sus propios contenidos, a proteger su privacidad y a usar las redes sociales de forma responsable.

El Ayuntamiento de Alcalá a través de la Delegación de Educación organiza durante todo el verano distintas acciones de apoyo a las familias para el ocio, la sociabilidad y aprendizaje de los menores, tanto a través de la Universidad Popular, como de los Servicios Bibliotecarios, estos últimos extendiéndose también en septiembre.