Más de 600 incidencias en colegios de Sevilla atendidas en menos de tres meses con el nuevo plan de mantenimiento

Visita del Ayuntamiento de Sevilla al CEIP Adriano del barrio de Pino Montano. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA.

SEVILLA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla, en el marco del nuevo contrato de mantenimiento de colegios de la ciudad hispalense que cuenta con una inversión de 2,5 millones de euros, ha atendido "en menos de tres meses" 621 incidencias en los 109 colegios públicos de Sevilla.

Según ha detallado el Consistorio en una nota, estas han sido "de todo tipo", como 244 de fontanería, 121 de carpintería, 87 de electricidad, 91 de albañilería, 15 reposiciones de suelos en zonas infantiles, que eran de caucho y ahora son de césped artificial, y más de 60 de entre otras índoles.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha resaltado durante la exposición del balance que el contrato está permitiendo "atajar y solucionar, de una manera más productiva, rápida y eficiente, las incidencias que se vayan produciendo en los centros educativos".

La presentación ha tenido lugar este jueves en las puertas del CEIP Adriano del barrio de Pino Montano, en el que se ha instalado un nuevo modelo de área infantil que, según ha asegurado el alcalde, el Ayuntamiento implementará en otros 18 centros educativos de Sevilla.