Un médico de Isla Mayor (Sevilla) recibe un golpe en la garganta por un paciente que reclamaba medicación

Archivo - Concentración de profesionales sanitarios contra las agresiones en el entorno laboral. - Adrián Irago - Europa Press - Archivo

ISLA MAYOR (SEVILLA), 3 (EUROPA PRESS)

Un médico de familia de Isla Mayor (Sevilla) es el último de los profesionales sanitarios agredidos por un paciente en lo que llevamos de 2026. El profesional de la localidad sevillana recibió un puñetazo en la garganta por un paciente que estaba en la sala de espera.

Según ha adelantado Diario de Sevilla y confirmado la Consejería de Presidente, Sanidad y Emergencias de la Junta a Europa Press, el facultativo ha sido agredido por un paciente que había acudido al centro de salud reclamando medicación al sentirse mal.

Como consecuencia del golpe recibio, el médico fue trasladado a Urgencias para ser atendido de las lesiones. El Registro Informático de Agresiones de Centros (RIAC), dependiente del Servicio Andaluz de Salud (SAS) de la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias, contabilizó en 2025 hubo un total de 387 agresiones físicas (19,6% del total) y 1.589 no físicas a profesionales de los centros sanitarios públicos de Andalucía.

Del total de agresiones registradas, 1.976, el 48,63% fueron en hospitales y el 51,37% en centros de Atención Primaria. El consejero de Sanidad, Antonio Sanz, ha anunciado que la primera iniciativa legislativa que llevará al Parlamento andaluz será contra las agresiones a los médicos, con sanciones que podrían rondar los 60.000 euros.