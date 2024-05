Megan Maxwell y Sandra Miró dialogan sobre su obra en 'Estación de las Letras' de La Rinconada (Sevilla).

LA RINCONADA (SEVILLA), 20 May. (EUROPA PRESS) -

La escritora de novela romántica Megan Maxwell ha visitado de nuevo Estación de las Letras acompañada de su hija Sandra Miró, autora juvenil de libros reivindicativos en temas como el feminismo, la diversidad sexual y los problemas sociales, en un acto que se ha celebrado en el Centro Cultural Antonio Gala, dentro de Estación de las Letras de La Rinconada que encara su recta final tras doce semanas dedicadas a los libros y a la creación.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento de la localidad sevillana ha señalado que Megan Maxwell es una "reconocida y prolífica" escritora del género romántico. De madre española y padre americano, ha publicado más de cincuenta novelas, además de cuentos y relatos en antologías colectivas. En 2010 fue ganadora del Premio Internacional de Novela Romántica Villa de Seseña; en 2010, 2011, 2012 y 2013 recibió el Premio Dama de Clubromantica.com.

En 2013 recibió también el AURA, galardón que otorga el Encuentro Yo Leo RA (Romántica Adulta), y en 2017 resultó ganadora del Premio Letras del Mediterráneo en el apartado de novela romántica. 'Pídeme lo que quieras', su debut en el género erótico, fue premiada con las Tres Plumas a la mejor novela erótica que otorga el Premio Pasión por la Novela Romántica. Otros títulos de su extensa carrera literaria son 'Hola, ¿te acuerdas de mí?', 'El día que el cielo se caiga', 'Mírame y bésame' (el último de la saga Las Guerreras Maxwell), '¿Y a ti qué te pica?' o el relato 'Alégrame la vista'.

Al encuentro de Estación de las Letras ha venido acompañada de su hija, Sandra Miró, quien decidió continuar sus pasos y es autora juvenil. Su primera novela es '¿Qué podemos perder?', una divertida comedia romántica juvenil que persigue enseñar que, aunque la vida te lleve por muchos caminos, la dirección solo la decides tú. A ésta le siguen 'Tal y como eres', 'Ese algo especial' y 'Tú eres mi persona favorita', novelas juveniles románticas y con mensajes de aceptación y valentía contra prejuicios y convenciones sociales.

Este encuentro literario ha dado inicio con la primera teniente de alcalde y delegada de Cultura, Raquel Vega, que ha estado acompañada por el director de la Fundación José Manuel Lara, Pablo Morillo. Vega ha agradecido a la Fundación el apoyo a Estación de las Letras, "un programa que siembra valores, que trabaja con la comunidad educativa y que encara su recta final tras doce semanas en las que La Rinconada ha sido epicentro de los libros y la creación".

Sobre Megan Maxwell y Sandra Miró ha destacado que son "dos guerreras que conectan con la gente desde la novela romántica y juvenil" y que "animan a sus lectoras y lectores a vivir desde la libertad de ser". Tras la intervención de la responsable municipal, el público ha establecido un diálogo con ambas autoras, respondiendo éstas a las preguntas que les hacían llegar.

Así, Megan Maxwell ha referido que decidió escribir porque "siempre digo que soy una guerrera porque me ha creado una guerrera, que me ha enseñado a no tirar la toalla, porque si la tiras ya no te importa nada. He luchado mucho por todo, pero en el tema de los libros me decía: lo tengo que conseguir y lo hice, poniendo en práctica lo de que si quieres algo tienes que lucharlo. Eso no significa que todo lo que luches lo vayas a lograr, pero desde luego si no luchas no tienes posibilidades de conseguirlo".

Por otro lado, ha hablado de la versión cinematográfica que se está grabando de su libro 'Pídeme lo que quieras'. "Está siendo un sueño hecho realidad, lo estoy disfrutando mucho y pienso que el actor elegido para encarnar a Eric Zimmerman, Mario Ermito, es ideal. Será una película con mucha luz", ha subrayado.

De igual forma, también están grabando una serie de '¿A qué estas esperando?', en este sentido, Maxwell ha querido dejar claro a sus lectores que "son adaptaciones y no son al 100% el libro, porque al final hay que ceder un poco".

Otro de los temas tratados ha sido la creatividad, donde Maxwell ha contado que cuando era pequeña la llamaban Antoñita la Fantástica "porque siempre contaba unas mentiras tremendas, mi madre me decía que mentía muy bien y lo hilaba. Siempre me ha gustado imaginar y es cuestión de sacarlo de la mente, pensar qué quiero escribir, cómo quiero que sea este personaje, cómo quiero que sea esta historia es ir dando esas pinceladas".

Y es que la autora de la saga Las Guerreras Maxwell lo tiene claro: "Cuando escribo una novela lo que quiero es que soñéis, os imaginéis que sois la protagonista, porque la primera que se siente la protagonista de esa novela soy yo. Podéis vivir una bonita historia de amor, aunque luego en vuestra vida tengáis vuestra pareja".

Asimismo, ha afirmado que cada vez hay más hombres que leen el género romántico. Por su parte, Sandra Miró ha señalado que "en esta vida todo sirve para darte inspiración, una idea de un libro, desde una canción, un videoclip, un supermercado. Cuando escribes un libro quieres personajes reales con los que se puedan ver reflejadas las lectoras y los lectores y cuanto más cercanos y reales mejor".

Con su tercera novela 'Tú eres mi persona favorita' por la tercera edición, se encuentra inmersa en el proceso de creación de su cuarto trabajo. "Quiero pensar que he ido mejorando, me noto más suelta a la hora de escribir, me fluye más la historia, me da menos miedo tocar ciertos temas. Me metí a escribir sobre temas que me interesaban a mí: feminismo, colectivo LGTBI, racismo, adopción de animales me tiré a la piscina y he ido evolucionando bien", ha destacado.

Por último, ambas autoras han hablado de su pasión por la música, presente en sus libros y en su propia casa, música que les sirve de inspiración a la hora de crear. "La música es algo que nos acompaña a todas las personas en momentos importantes, sean buenos o malos", ha expresado Miró.