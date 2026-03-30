Al menos tres funcionarios agredidos por un interno de la prisión de Morón (Sevilla) en un traslado a la enfermería

Archivo - Cárcel de Morón de la Frontera. Imagen de archivo. - CSIF - Archivo

SEVILLA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Al menos tres funcionarios han sido heridos este domingo, 29 de marzo, al ser agredidos por un interno que "sorpresivamente" golpeó a los profesionales durante un traslado a la enfermería del centro, a la que tuvo que ser dirigido al ser encontrado en el suelo "sin capacidad de movilidad o habla".

Así lo han confirmado este lunes a Europa Press fuentes cercanas al caso sobre un incidente adelantado por la Central Sindical Independiente de Funcionarios (CSIF). En una nota de prensa, el sindicato ha expresado que el suceso tuvo lugar sobre las 11,00 horas, momento en el que el interno fue encontrado "en estado de intoxicación grave".

Así, tras despertar, el interno "despertó en un estado muy alterado y con gran agresividad, golpeando a los funcionarios presentes" y "provocándoles lesiones de diversa consideración".

Por ello, CSIF ha pedido "medidas de seguridad urgentes ante tales hechos" y ha advertido de una "oleada de agresiones" en este centro.