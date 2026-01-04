Mercasevilla invierte 1,3 millones de euros para reforzar la Unidad Alimentaria

Mercasevilla. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva de Mercasevilla, integrada por el Ayuntamiento de Sevilla y Mercasa, ha aprobado en su última sesión diversos acuerdos estratégicos orientados a consolidar el presente y el futuro de la Unidad Alimentaria como "una infraestructura esencial para el abastecimiento alimentario, la actividad económica y el empleo en la ciudad".

Según una nota remitida por el Consistorio, la Comisión Ejecutiva ha dado luz verde a un conjunto de actuaciones destinadas a mejorar las infraestructuras, reforzar la seguridad de las instalaciones, garantizar la continuidad de los servicios públicos que presta Mercasevilla y avanzar en una gestión patrimonial responsable y sostenible. El valor estimado total de las actuaciones aprobadas asciende a 1.326.773,24 euros.

Entre los acuerdos adoptados, el Ayuntamiento ha destacado nuevas inversiones para mejorar las condiciones de conservación de los productos alimentarios, especialmente en el Mercado de Pescados y Mariscos, "una infraestructura estratégica para la cadena de suministro alimentaria de Sevilla y su área metropolitana". Estas actuaciones permitirán reforzar la seguridad, la eficiencia energética y el correcto mantenimiento de la cadena de frío, con un valor estimado de 141.567,20 euros.

Asimismo, se ha aprobado el inicio de nuevas inversiones destinadas a reforzar la seguridad y la continuidad operativa de la Unidad Alimentaria, como la instalación de grupos electrógenos que permitirán garantizar el funcionamiento de los mercados ante posibles incidencias en el suministro eléctrico. Esta actuación tiene un valor estimado de 995.206,04 euros.

En paralelo, la Comisión Ejecutiva ha dado luz verde al inicio del procedimiento para la contratación de un servicio integral de asistencia técnica urbanística, una herramienta fundamental para consolidar la ubicación actual de Mercasevilla y dotar de estabilidad jurídica y urbanística a la actividad económica del recinto, con un valor estimado de 190.000 euros.

Por otro lado, se han ratificado diversas operaciones de gestión patrimonial y adjudicación de espacios comerciales, orientadas a favorecer la actividad económica y el empleo, optimizar los activos de la entidad y contribuir a la sostenibilidad financiera de Mercasevilla.

Por su parte, la presidenta de la Comisión Ejecutiva, Evelia Rincón, ha subrayado que "estas decisiones refuerzan el papel de Mercasevilla como una infraestructura esencial para el abastecimiento, el empleo y la economía de Sevilla, avanzando hacia un modelo de gestión moderno, seguro y estable".

En plena previa de Nochevieja y durante las fiestas navideñas, Mercasevilla ha registrado "uno de los momentos de mayor actividad del año", con una media diaria de unos 4000 vehículos, de los cuales alrededor de 400 son camiones de gran tonelaje, y un movimiento aproximado de 1,5 millones de kilos de productos diarios.