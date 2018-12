Metro de Sevilla dice que su turno de reserva para cubrir bajas es "suficiente" y no ve "causa" para los paros

Publicado 26/11/2018 18:04:42 CET

Aboga por "resolver los conflictos en el ámbito de la negociación del convenio colectivo" al expirar a final de año el texto actual

La sociedad Metro de Sevilla, participada mayoritariamente por la corporación Globalvía y en un 11,76 por ciento por la Junta de Andalucía, ha defendido este lunes que el "turno de reserva" mediante el cual un once por ciento de la plantilla está siempre "a la espera" de que se le asigne un turno en caso de situaciones de absentismo es "suficiente" para cubrir las incidencias en materia de personal, por lo que no ve "causa" para los paros parciales convocados por el comité de empresa para cada jueves a partir de esta semana y de manera indefinida.

Mientras el comité de empresa ha convocado paros entre las 7,30 y las 9,30 horas y las 19 y las 21 horas de cada jueves en demanda de mejor cobertura de las bajas, excedencias y reducciones de jornada y de una mejora de las condiciones de los trabajadores eventuales de la empresa, la dirección de la empresa ha defendido que "todos los servicios se cubren siempre".

Al respecto, Metro de Sevilla precisa que siempre dispone de un once por ciento de su plantilla total "en un turno denominado de reserva, esto es, personal a la espera de que se le asigne un turno en caso de que, por absentismo, no quedase cubierto por la persona que inicialmente lo tuviese asignado". "Este personal 'de reserva' es suficiente para cubrir el absentismo registrado", asegura la empresa, que avisa de que "no se sostiene esta causa para la convocatoria de huelga".

Por eso, expone que "la resolución del conflicto planteado por el comité de empresa debe producirse en el ámbito de la negociación", para lo que se ha ofrecido a constituir la mesa de negociación para comenzar a trabajar en "un nuevo convenio colectivo" que releve al que expira el 31 de diciembre de este año.

En esta línea, la empresa ha manifestado durante la reunión celebrada este lunes ante el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla), finalizada sin acuerdo, que "la huelga es perjudicial para todas las partes, especialmente para la ciudadanía", apelando a "la voluntad de diálogo del comité para resolver los conflictos en el ámbito de la negociación del convenio colectivo".

Finalmente, la empresa mantiene su "compromiso de ofrecer el mejor servicio posible" y lamenta las molestias que esta situación pueda ocasionar a los usuarios.