Micaela Navarro: "Sánchez no tiene ninguna duda de que lo que Díaz está haciendo es exclusivamente por Andalucía"

Publicado 26/01/2015 11:15:24 CET

SEVILLA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del PSOE, Micaela Navarro, ha asegurado este lunes que no cree que el secretario general de su partido, Pedro Sánchez, tenga "ninguna duda, ni en este momento ni anteriormente, de que Susana Díaz, lo que está haciendo hoy y la decisión que pueda tomar hoy, tiene que ver exclusivamente con Andalucía y con su compromiso con Andalucía".

Así lo ha dicho a los medios de comunicación antes de entrar al pleno extraordinario que se celebra este lunes en el Parlamento andaluz, donde ha advertido de que "a pesar de todo lo que se diga", sendos dirigentes tienen "una relación en la que hablan y saben cada uno la posición que tiene el otro".

Micaela Navarro ha insistido en que ella "nunca" ha tenido ni tiene "dudas" sobre el "compromiso claro" de Díaz con Andalucía y, aunque ha señalado que "no tiene una bola mágica" para predecir el futuro, ha recalcado que "no ha hecho nunca ni hará nada que perjudique a Andalucía".

"Siempre ha defendido a Andalucía por encima de cualquier otra cosa y va a seguir defendiendo a Andalucía con uñas y dientes. Eso es lo que ha hecho, no siempre se ha entendido bien, pero creo que ha hecho lo que tenía que hacer, defender a Andalucía", ha subrayado.

En esta misma línea, la presidenta del PSOE ha dicho que la secretaria general del PSOE-A y presidenta de la Junta "nunca ha dicho" que vaya a adelantar las elecciones autonómicas por cuestiones personales o partidistas y que, de hecho, "dejó muy claro el sábado que tiene un compromiso con Andalucía muy claro".

"Lo que le puedo garantizar es que, en este momento, el compromiso de Díaz está muy claro desde el primer momento en que tomó posesión como presidenta con Andalucía y ha dicho siempre que cualquier decisión que tomara de adelantar o no sería en función del interés de Andalucía, nunca en función de si le viene mejor o no al PSOE-A", ha reiterado ante la pregunta de si garantiza al cien por cien que Díaz no va a aspirar a ser la secretaria general del PSOE a nivel federal. "De momento no tengo ninguna duda porque la conozco y sé de su compromiso con Andalucía", ha concluido.