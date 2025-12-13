Miguel Poveda llena Alcalá de Guadaíra (Sevilla) con 'El árbol de la alegría', su primer concierto navideño

Miguel Poveda durante su concierto. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

Miguel Poveda ha llenado el auditorio Riberas del Guadaíra para ofrecer un concierto basado en su último trabajo discográfico, 'El árbol de la alegría'. Este proyecto marca la primera incursión del artista en canciones relacionadas con la época navideña y, según palabras del propio Poveda, constituye "un abrazo sonoro que reúne el espíritu de la Navidad en todas sus formas".

La alcaldesa de Alcalá de Guadaíra, Ana Isabel Jiménez, tras felicitar al intérprete, ha expresado su satisfacción porque Poveda haya elegido la localidad para presentar los temas que componen el disco y dan nombre al espectáculo, que se realiza por primera vez en la provincia de Sevilla, según ha detallado el Consistorio en un comunicado.

Jiménez ha destacado que el concierto ofrecido por el cantaor flamenco ha puesto de manifiesto su "maestría en cualquiera de los palos del cante grande que interpreta, así como en las distintas vertientes musicales que ha explorado en los últimos años, como la copla andaluza o la rumba catalana, entre otras, que forman parte de sus recuerdos musicales de infancia y juventud en su Badalona natal y que lo han convertido en un artista de referencia".

El concierto de Miguel Poveda forma parte de las actividades que se celebran en Alcalá con motivo de la Navidad. La alcaldesa ha señalado que "las actividades lúdicas, organizadas desde la Delegación de Fiestas Mayores a lo largo de estos días, constituyen un estímulo para la convivencia ciudadana. Para ello se ha diseñado un programa con actuaciones y representaciones pensadas para todos los grupos de edad".