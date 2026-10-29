Minuto de silencio en la Diputación en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo)

Minuto de silencio en la Diputación en memoria de las víctimas del accidente ferroviario de Urda - MARÍA JOSÉ LÓPEZ-EUROPA PRESS

SEVILLA 29 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Sevilla, Javier Fernández, representantes de todos los grupos políticos que la integran y personal de la Corporación provincial han parado este jueves la actividad propia de la institución durante un minuto para recordar en silencio a las víctimas del accidente ferroviario de Urda (Toledo), y trasladar a las familias "unión en su dolor y esperanza a quienes todavía no han podido localizar a sus seres queridos", así como apoyo y todo el cariño para las personas heridas y supervivientes del accidente.

Tras la concentración, en la que han participado también personalidades de la política andaluza y nacional, y ciudadanos a nivel particular, Javier Fernández ha agradecido "a todos los cargos públicos, grupos políticos y sevillanas y sevillanos que de manera anónima y personal han querido acercarse a compartir estas condolencias", como remarca la institución provincial en un comunicado.

"Una expresión de la tristeza que sentimos, de la consternación y el dolor que sentimos las sevillanas y los sevillanos de toda la provincia de Sevilla ante una catástrofe de esta envergadura, que nos deja sin palabras y demuestra cuáles son las cosas importantes de la vida, momentos que son para mostrar la máxima unidad y el apoyo a quienes han sufrido en primera persona, de una manera u otra, las consecuencias de esta tragedia".

Fernández ha pedido a la ciudadanía "que acudan a los medios de comunicación que sabemos que son veraces y a los medios oficiales" para informarse sobre el accidente, ya que "tanto en el ámbito comunicativo como en el de la seguridad, es fundamental que este servicio que ha puesto en marcha la Guardia Civil sea ventanilla única" y ha reiterado el agradecimiento a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, sanidad pública y voluntariado, "por la enorme tarea que vienen haciendo siempre y que se demuestra de manera especial en circunstancias como éstas".

"Toca ahora intentar recomponernos en lo emocional e intentar tener el accidente en sí mismo analizado, pues será el momento de buscar causas e intentar poner todos los medios para que en este país no vuelva a ocurrir una catástrofe de estas características y para devolver la confianza y la certidumbre de todas las personas que confiamos en nuestro sistema ferroviario", ha abundado el mandatario provincial al respecto.

Por último, Fernández ha afirmado que "somos un gran país, y los grandes países demuestran cuando vienen tragedias como ésta esa grandeza, con todo el mundo trabajando en la misma dirección". A partir de aquí, "esperar los resultados de las investigaciones periciales y judiciales, que dictaminen con claridad las causas del accidente, e invertir lo que haga falta para que esto no vuelva a ocurrir".