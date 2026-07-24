Moción de censura en Huévar (Sevilla) este viernes que firman PSOE, Ciudadanos y la edil escindida del PP

Archivo - La alcaldesa de Huévar, María Eugenia Moreno, atiende a los medios en una imagen de archivo. - PP SEVILLA - Archivo

HUÉVAR (SEVILLA), 24 (EUROPA PRESS)

La localidad sevillana de Huévar del Aljarafe acoge este mediodía un Pleno extraordinario para debatir y someter a votación la moción de censura promovida por el Grupo Socialista junto con el edil de Ciudadanos y una concejal no adscrita, escindida del PP, contra la alcaldesa, María Eugenia Moreno (PP). La propuesta fue registrada el pasado día 10 de julio y ha sido enmarcada por los 'populares' dentro de un "pacto de transfuguismo" para "arrebatar" la Alcaldía "al proyecto elegido por los vecinos".

En este sentido, en el PP ponen el foco en la coincidencia de fechas, al presentarse la moción "apenas dos días después" de quedar visto para sentencia el juicio contra dos ex alcaldes socialistas del municipio, para quienes la Fiscalía solicita doce años de inhabilitación "por presunta compra de votos a través de contrataciones irregulares".

El edil del PSOE que tomará con casi total seguridad el bastón de alcalde será Israel Álvarez, quien días atrás manifestaba que a partir de ahora comienza una nueva etapa en la que van a trabajar "con humildad, diálogo y máxima dedicación para estar a la altura de la confianza que Huévar merece".

Desde esta formación política señalaban que la moción de censura es un "instrumento plenamente democrático" y que correspondía "exclusivamente" a los concejales que la han suscrito "explicar las razones políticas que les llevan a promover un cambio de gobierno".

Se da la circunstancia de que hace unas semanas se formalizaba la nueva condición de una concejala del Gobierno local, Isabel María Romero, como edil no adscrita. La alcaldesa aseguraba al respecto que la concejal "ya tenía retiradas las competencias que le fueron asignadas" al comprobar "dejación de funciones de manera reiterada" y "presuntas irregularidades en su gestión".

Según destacaba el Consistorio entonces, habían tenido conocimiento de que la edil había puesto en marcha un taller de patinaje "sin que el monitor responsable cumpliera con los requisitos administrativos y legales preceptivos". En el PP se criticaba el hecho de que la concejala, tras extinguir voluntariamente su relación de afiliación con el partido, hubiera "retenido ilegítimamente" el acta obtenida "gracias a los votos dirigidos al proyecto de la alcaldesa. Será jurídicamente suyo, pero la confianza que permitió obtenerla pertenece a los vecinos que votaron al Partido Popular, por lo que se trata de una deslealtad".

La moción llega "bajo la sombra del pasado judicial del PSOE", esgrimen desdel el PP, dado que se registraba después de que quedase visto para sentencia el juicio contra los antiguos alcaldes socialistas Rafael Moreno y Áurea Moreno. Recuerda el PP que ambos han sido juzgados en la Audiencia Provincial por un presunto delito continuado de prevaricación relacionado con la contratación de 21 vecinos entre 2014 y 2019.

"Pueden reunir seis firmas, pero esas seis firmas no borran cómo obtuvo cada concejal su acta ni a qué proyecto político prometió representar". "Un Ayuntamiento no es una oficina de colocación para fabricar fidelidades ni un mercadillo político donde un acta decide quién se queda con el bastón de mando", señalaba el PP en un comunicado.

Por el contratio, en el PSOE de Sevilla remarcan el hecho de que "es conocido el malestar" que se ha venido generando durante este mandato "por la falta de respeto institucional hacia la oposición, con reiteradas ausencias de respuesta a escritos registrados, dificultades para acceder a la información municipal" a la hora de presentar y defender la moción.