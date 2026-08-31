Montero destaca su "aprecio personal y político" hacia Antonio Muñoz y confía en que vuelva a ser alcalde de Sevilla

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, junto al portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, en una imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 31 Ago. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha compartido su "aprecio personal y político" hacia el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, quien ha anunciado su intención del volver a presentarse a la alcaldía de la ciudad en las elecciones municipales de 2027.

"Creo que fue un buen alcalde, el tiempo que estuvo al frente del consistorio aquí en Sevilla ha hecho una buena tarea de oposición", ha destacado este lunes en una entrevista en 'La Ventana Andalucía" de la Cadena SER, en la que ha confiado en su regreso a la alcaldía.

En contraposición, Montero ha criticado la gestión del actual alcalde, José Luis Sanz (PP), de quien ha asegurado que "no tiene proyecto de ciudad". "Le quedó grande la designación como alcalde. No tiene en la cabeza probablemente las soluciones a los problemas más urgentes que tiene que resolver esta ciudad, como es el problema de la vivienda", ha afirmado.

Pese a mostrar su aprecio por Muñoz, Montero ha querido ser "prudente" ante el inicio este viernes del calendario de primarias para elegir a los candidatos para las municipales del próximo año. "Hay que darle todo el protagonismo a la militancia y los dirigentes políticos tenemos que inhibirnos en la medida de lo posible para que realmente el proceso sea un proceso abierto, transparente, con todo el mundo con las mismas posibilidades", remarcado.

Ante este proceso de primarias, la secretaria general del PSOE-A ha defendido que su formación "está preparada" para "conectar con la ciudadanía desde un proyecto de comunidad autónoma y de ayuntamiento". Y ha remarcado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "convocará las elecciones generales cuando sea mejor para el país".

"El tratamiento que ha tenido el Gobierno de España con los ayuntamientos en materia de financiación, en materia de socorrerles cuando han tenido una catástrofe, yo creo que ellos lo que quieren es que Pedro Sánchez esté al frente del Gobierno de España", ha aseverado.