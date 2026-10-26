Montero lamenta la muerte de Alfredo Sánchez Monteseirín:"Se va un gran político y un visionario que transformó Sevilla"

Archivo - La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, junto a Alfredo Sánchez Monteseirín, durante la inauguración del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información con Fines Fiscales de la OCDE en 2022. Imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, ha lamentado el fallecimiento este lunes del exalcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, y ha transmitido el pésame a "su familia y seres queridos".

"Se nos va un gran político y un visionario que transformó Sevilla para hacerla una ciudad más humana, accesible e igualitaria. Gracias, Alfredo, por tu enorme vocación de servicio público. Tu huella permanecerá siempre en la ciudad y en la memoria de quienes la vivimos", ha destacado en una publicación en su cuenta oficial en la red social 'X'.

Alfredo Sánchez Monteseirín (La Rinconada, Sevilla, 25 de septiembre de 1957) ha sido presidente de la Diputación, alcalde de Sevilla y delegado especial del Estado para la Zona Franca de Sevilla. Durante sus doce años de mandato, la ciudad vivió "una transformación que tuvo que vencer muchas resistencias", pero que con el tiempo logró un reconocimiento "transversal, local e internacional, ciudadano y político", como destacaban entonces sus seres queridos.

Gobernó tres legislaturas sin mayoría absoluta --hasta julio de 2011-- siendo el alcalde más longevo de la ciudad desde el siglo XIX, y entre sus hitos más recordados está el impulsó a la construcción del tranvía, la red de carriles bici, la peatonalización del centro, la reurbanización de la Alameda de Hércules y el proyecto del Metropol-Parasol (Setas de la Encarnación).