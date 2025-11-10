Morante de la Puebla, Premio Taurino Ayuntamiento de Sevilla 2025

Archivo - El torero, Morante de la puebla, en una corrida en la Plaza de la Maestranza de Sevilla. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla ha decidido este lunes otorgar a Morante de la Puebla el 'Premio Taurino Ayuntamiento de Sevilla' de 2025. El jurado ha tomado la decisión por unanimidad para reconocer a un "referente vivo de la tauromaquia, que reconocemos por su incontestable trayectoria profesional, su compromiso con Sevilla y su plaza de toros y su impulso a la fiesta como referente durante décadas en los ruedos"

En una nota remitida por el Consistorio, el galardón, en su décima edición, se entregará en un acto que tendrá lugar en el salón Colón de la Casa Consistorial en fecha aún por confirmar antes de final de año.

El galardón se creó en 2013, año en el que fue premiado Pepe Luis Vázquez a título póstumo y que recuperó el actual gobierno municipal el pasado año. Tras Pepe Luis Vázquez, fueron premiados con este galardón Curro Romero en 2014, Miquel Barceló en 2016, la Fundación de Estudios Taurinos en 2017, la ciudad de Arles en 2018, la ganadería de Miura en 2019 y Fernando Savater en 2020, Juan Antonio Ruiz 'Espartaco' en 2023 y Paco Camino a título póstumo en 2024.

José Antonio Morante Camacho, conocido artísticamente como Morante de La Puebla nació en la localidad sevillana de La Puebla del Río el 2 de octubre de 1979 y anunció su retirada de los ruedos el pasado 12 de octubre de 2025 en la Plaza de Toros de Las Ventas de Madrid.