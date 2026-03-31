Moreno se muestra "muy satisfecho" con el inicio de la Semana Santa: "Todo va francamente bien"

El presidente de la Junta, junto al párroco y el hermano mayor de El Cerro del Águila, en la salida de la hermandad este Martes Santo. - EDUARDO BRIONES-EUROPA PRESS

SEVILLA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se ha mostrado "muy satisfecho" con el inicio de la Semana Santa en Sevilla. "Creo que todo hasta ahora está funcionando, verdad que estamos comenzando, con algunos incidentes, como los incendios que hemos tenido en la ciudad --que motivaron este lunes a dos hermandades a cambiar una parte del itinerario de vuelta--, pero por lo demás, todo va francamente bien".

Así lo ha expresado el presidente andaluz en declaraciones a los medios antes de acompañar a la hermandad de El Cerro del Águila en la salida de su estación de penitencia. Allí, en el interior del templo, ha tocado el martillo del primero de los pasos, en una levantá que el capataz ha dedicado a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz y a Sandra Peña, la menor sevillana que se suicidó tras ser objeto, presuntamente, de acoso escolar.

"Estamos disfrutando muchísimo de lo que es la Semana Santa en Andalucía, y aquí en el Cerro del Águila, hay un ambiente de ilusión, de pasión, de esperanza, con un día maravilloso", ha detacado Moreno, al tiempo que ha remarcado que siempre tiene la costumbre de visitar y atender a las invitaciones que le "van haciendo" las distintas cofradías y hermandades, si bien "no puedo cubrirlas todas, por lo que desde aquí pido disculpas".

"Sí es verdad que intento estar en todas las posibles (en lo que respecta las salidas). Esta tarde estaré en Cádiz y mañana (miércoles) estaré en Málaga, que salgo con el Cristo de la Exaltación", ha añadido Moreno.

El presidente de la Junta ha acudido a la Parroquia de los Dolores acompañado de su hijo Fernando, hermano de la Esperanza de Triana y del Amor, a quien ha definido como un "cofrade intenso, que me acompaña cada vez que puede, una persona que le gusta mucho la Semana Santa, y con quien me siento muy gratificado por el hecho de que me acompañe en estos días".