Moreno pide que "la justicia actúe" en las obras de la Cartuja y se distancia de los investigados por comisiones

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, este jueves en la sesión de control al gobierno en el Pleno del Parlamento. - María José López - Europa Press

SEVILLA 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha abogado este jueves por que "la Justicia actúe" y ha asegurado que "vamos a colaborar como siempre hemos colaborado" en alusión al informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el presunto cobro de comisiones por el exsecretario general de Deportes de la Junta, José María Arrabal, y el actual gerente del Estadio Olímpico de La Cartuja, Daniel Oviedo, en la adjudicación de la obra de reforma de esta instalación deportiva para acoger la Eurocopa de fútbol.

Moreno se ha expresado así durante la sesión de control al gobierno en el Pleno del Parlamento una vez que su interpelante, el portavoz del Grupo Mixto-Adelante Andalucía, José Ignacio García, le ha espetado la necesidad de abordar "el caso de corrupción del estadio de La Cartuja", antes de cuestionarle si iba "a decir algo o se va quedar en silencio", mientras ha exhibido una fotografía del presidente andaluz con el expresidente de la Federación Española de Fútbol (FEF), Luis Rubiales.

García ha recordado que los casi 5 millones de euros para la reforma del estadio de La Cartuja procedía de una partida de gasto prevista destinar a escuelas infantiles.

"Esto en El Hormiguero no ha salido", le ha recriminado el portavoz de Adelante a Moreno en alusión a su entrevista del lunes en el programa de Antena 3 Televisión, para preguntarle seguidamente si "va a cesar al gerente (del estadio) que cobró mordidas".

El presidente andaluz, quien ha recriminado pasar de la gestión al "politiqueo", ha considerado que las críticas de la oposición en esa línea sobre un posible caso de corrupción son "acusaciones, bulos, falsedades para arañar votos", ha reivindicado que el secretario General de Deportes "no tiene vinculación con la Junta de Andalucía desde el año 2024, cuando se fue", así como ha asegurado que el actual gerente del estadio "no es un alto cargo que nombre la Junta de Andalucía".

Ha asegurado que Daniel Oviedo es una figura elegida por el conjunto de administraciones públicas presentes en el Consorcio que gestiona el Estado Olímpico de La Cartuja, en alusión al Estado, Ayuntamiento de Sevilla y Diputación, y ha defendido que la adjudicación de esa obra de reforma salió adelante con el aval del conjunto de las administraciones.

"Si lo hubieran querido parar, las tres administraciones gobernadas por el Partido Socialista lo podían haber parado y no lo pararon", ha remachado Moreno su argumentación.