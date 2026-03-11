PSOE-A urge a Moreno explicaciones y no ser "escurridizo" sobre la presunta "corrupción" en torno al estadio La Cartuja

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Rafael Recio, durante la ronda de ruedas de prensa de portavoces de los grupos parlamentarios en el Parlamento de Andalucía, a 11 de marzo de 2026 en Sevilla (Andalucía, España). Los portavoces de lo - Joaquín Corchero - Europa Press

SEVILLA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE-A ha urgido este miércoles al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno (PP-A), a que no sea "escurridizo" y ofrezca "explicaciones" este mismo día respecto al presunto "caso de corrupción" en relación a las obras llevadas a cabo en el estadio La Cartuja de Sevilla de cara a su preparación como sede de la Eurocopa de fútbol que se celebró en el año 2021.

El portavoz adjunto del Grupo Socialista, Rafael Recio, ha reclamado estas explicaciones al Gobierno de Juanma Moreno en una rueda de prensa en el Parlamento andaluz en la que ha subrayado que se está "nuevamente" ante un caso de presunta "corrupción" vinculada a la gestión del Ejecutivo del PP-A.

Según ha defendido, tanto el presidente de la Junta como la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, deberían aprovechar la reunión del Consejo de Gobierno de este miércoles para ofrecer explicaciones sobre "lo que se está conociendo" en este caso.

Así, Rafael Recio ha aseverado que la Junta debe aclarar "qué es lo que ha ocurrido para que cinco millones de euros que iban destinados a escuelas infantiles acaben en los bolsillos de una trama corrupta vinculada" al expresidente de la Real Federación Española de Fútbol Luis Rubiales.

Según ha abundado, se está conociendo que "altos cargos de la Junta de Andalucía han cobrado comisiones" en relación a dichas obras en el estadio de La Cartuja, y, en este contexto, "qué menos que el presidente de la Junta de Andalucía no sea escurridizo con este tema" y "hoy mismo, en el Consejo de Gobierno", ofrezca explicaciones, al tiempo que ha confirmado que desde el PSOE-A plantearán "distintos tipos de iniciativas" en los próximos días en relación a este asunto que "golpea" y "vuelve a situar a la Junta de Andalucía en el centro de una investigación judicial".

Ha subrayado que la jueza del conocido como 'caso Supercopa' "ha decidido imputar al gerente" de la sociedad pública que gestiona el estadio, Daniel Oviedo, y a quien fue presidente de la misma y secretario general para el Deporte de la Junta, José María Arrabal, "por presuntamente enriquecerse en base a comisiones por la adjudicación de obras de remodelación" del citado recinto deportivo.

Rafael Recio ha puesto de relieve que, en el año 2024, cuando "el 'caso Luis Rubiales' desveló que existían ciertas conexiones en Andalucía", el presidente de la Junta "aseguró en ese momento" que el Gobierno andaluz "se personaría en la causa si se detectaban irregularidades".

"La Justicia ya tiene sobradas sospechas de irregularidades dentro del propio Gobierno del Partido Popular", por lo que "ya está tardando Moreno Bonilla" en dar "explicaciones urgentes de por qué el dinero para las escuelas infantiles acabó en el bolsillo de Luis Rubiales", ha aseverado Rafael Recio.

PETICIÓN DE EXPLICACIONES TAMBIÉN A LA CONSEJERA PATRICIA DEL POZO

El representante socialista ha emplazado así a Moreno a "explicar y poner luz sobre los 18 contratos entre la Junta de Andalucía y Luis Rubiales que han supuesto más de 12,2 millones de euros a lo largo de los últimos años", y ha remarcado que, "por lo que vamos conociendo, la investigación judicial apunta a un supuesto beneficio ilícito derivado de estas operaciones y contratos relacionados con el Estadio de la Cartuja, una infraestructura pública dependiente de manera especial de la Consejería de Deporte", por lo que su titular, Patricia del Pozo, "tiene que dar también muchas explicaciones", ha añadido.

Rafael Recio ha considerado que lo que se investiga es un caso de una "gravedad extrema", y que las obras en cuestión "se iniciaron sin haberse siquiera adjudicado el contrato", y "cuatro días antes de que la UEFA designara a Sevilla como sede de la Eurocopa" de 2021, así como "39 días antes de iniciarse el expediente de licitación mediante el cual se tendrían que adjudicar estas obras de remodelación del estadio", y "45 días antes de que se adjudicaran definitivamente" dichas obras por parte del "órgano de contratación".

"CORRUPCIÓN" TAMBIÉN EN TORNO A LA SANIDAD

El diputado socialista ha considerado que este caso "no es una excepción", sino "un ejemplo más de un problema mucho más profundo que atraviesa transversalmente la gestión del Gobierno andaluz" de Juanma Moreno, y al hilo ha aludido a la "nueva información" que se ha conocido sobre "cómo se fue fraguando el mayor escándalo de corrupción que se ha dado en la historia de la sanidad pública andaluza, con el saqueo de más de 1.500 millones de euros que la justicia sigue investigando de manera firme", según ha remarcado.

Así, Rafael Recio ha señalado que "el Gobierno andaluz eliminó el control previo de determinados contratos sanitarios adjudicados a dedo, lo que permitió paralizar la intervención del gasto en expedientes que han resultado millonarios en favor de entidades sanitarias privadas".

En esa línea, ha sostenido que "lo que está sucediendo en relación al caso de corrupción" vinculado a la obra del Estadio de La Cartuja, y "lo que seguimos conociendo" sobre "cómo Moreno Bonilla ha desmantelado la sanidad pública" y "cómo consiguió abrir las puertas de la Junta de Andalucía a entidades sanitarias privadas para recibir miles de millones de euros es algo muy poco ejemplar".

Según ha abundado, todo ello incide en la idea que desde el PSOE-A han reiterado "hasta la saciedad" a lo largo de la legislatura acerca de que el presidente de la Junta y del PP-A "tiene un plan de gestión de Andalucía basado en debilitar lo público mientras se beneficia lo privado".

Se trata, según ha remachado Rafael Recio, de "un patrón que se repite en la sanidad, en la educación, con las universidades, con la cultura, con el deporte, a todos los niveles", y que muestra "un plan transversal de debilitar lo público para que lo privado pueda hacer negocio", y que "va dejando un absoluto reguero de casos judiciales e irregularidades que vinculan directamente a altos cargos del PP en la gestión de gobierno durante estos años en Andalucía", según ha concluido poniendo de relieve.

CRÍTICAS ANTE LA "GUERRA ILEGAL" EN IRÁN

Por otro lado, el representante socialista se ha preguntado si el presidente de la Junta no tiene "nada que decir" en relación a la "guerra ilegal e injusta" que, según ha denunciado Rafael Recio, ha emprendido el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en Irán, y que provoca que suban los precios de artículos como el gasoil o la gasolina, según ha lamentado.

El portavoz socialista ha sostenido que los andaluces saben que si esos precios "van a subir" en estos días "se debe única y exclusivamente a esa guerra ilegal e injusta de Donald Trump y al servilismo con el que la derecha y la ultraderecha está prestando apoyo a esta situación".