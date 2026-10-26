Moreno traslada su pésame por la muerte de Monteseirín y destaca sus medidas "transformadoras y valientes" en Sevilla

Archivo - Alfredo Sánchez Monteseirín, exalcalde de Sevilla - EUROPA PRESS - Archivo

SEVILLA 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha lamentado el fallecimiento este lunes del exalcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, y ha destacado su labor al impulsar "medidas transformadoras y valientes".

"Un hombre dedicado a Sevilla y su gente, primero como presidente de la Diputación y más tarde como alcalde, que impulsó medidas transformadoras y valientes", ha escrito en un mensaje en su cuenta oficial de 'X', recogido por Europa Press.

Finalmente, Moreno ha trasladado su pésame a la familia y los amigos de Monteseirín, así como al PSOE andaluz, partido en el que militó el exalcalde sevillano.

Alfredo Sánchez Monteseirín (La Rinconada, Sevilla, 25 de septiembre de 1957) ha sido presidente de la Diputación, alcalde de Sevilla y delegado especial del Estado para la Zona Franca de Sevilla. Durante sus doce años de mandato, la ciudad vivió "una transformación que tuvo que vencer muchas resistencias", pero que con el tiempo logró un reconocimiento "transversal, local e internacional, ciudadano y político", como destacaban entonces sus seres queridos.

Gobernó tres legislaturas sin mayoría absoluta --hasta julio de 2011-- siendo el alcalde más longevo de la ciudad desde el siglo XIX, y entre sus hitos más recordados está el impulsó a la construcción del tranvía, la red de carriles bici, la peatonalización del centro, la reurbanización de la Alameda de Hércules y el proyecto del Metropol-Parasol (Setas de la Encarnación).