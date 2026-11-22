Cartel de la manifestación del 25N. - MOVIMIENTO FEMINISTA DE SEVILLA

SEVILLA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Movimiento Feminista de Sevilla ha convocado una manifestación para este miércoles, 25 de noviembre, que partirá a las 19,30 horas desde la plaza de San Francisco y finalizará en la Alameda de Hércules, a la altura del Centro Cívico 'Las Sirenas', bajo el lema 'Frente a la violencia contra las mujeres, ¡ni un paso atrás!'.

Según ha informado la organización en un comunicado, la marcha de este año ha tenido que modificar su recorrido tradicional debido a las obras que se están desarrollando en el centro de la capital hispalense, por lo que tras partir de la plaza de San Francisco discurrirá por vías como las calles Sierpes o Amor de Dios.

Previamente al inicio de la movilización, el colectivo mostrará el denominado 'muro de la violencia patriarcal' con el objetivo de "deconstruirlo" junto a las personas participantes.

La entidad, integrada exclusivamente por organizaciones de mujeres, ha hecho un llamamiento al conjunto de la ciudadanía a movilizarse para "plantar cara" a la "ola de retrocesos" y exigir políticas que permitan avanzar hacia "una sociedad libre de violencia machista".

Durante el recorrido, las convocantes reclamarán el fin de todo tipo de violencia contra las mujeres, exigiendo una sociedad en la que "no se asesine, ni maltrate, ni explote, ni discrimine, ni mutile, ni viole o empobrezca ni a una mujer más en el mundo".

Asimismo, el Movimiento Feminista de Sevilla ha subrayado "la necesidad de reforzar el feminismo y el movimiento autónomo de mujeres" como "protagonistas claras e indiscutibles de la lucha feminista".

En este sentido, ha advertido de que sus derechos "nunca están consolidados" al no ser "la prioridad de ningún gobierno", si bien ha asegurado que no consentirán que "el neoliberalismo, la derecha y el fascismo eliminen ni uno de los derechos conquistados".

Finalmente, el colectivo ha exigido a todos los poderes, instituciones y gobiernos que respeten los derechos de las mujeres y ha reiterado que mantendrá su lucha "hasta eliminar todas las estructuras patriarcales y erradicar la violencia y la opresión" que "se ejerce contra ellas por el simple hecho de ser mujeres".