Muere un hombre tras arrojarse a las vías del tren en el tramo entre Dos Hermanas y Utrera (Sevilla)

SEVILLA 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una persona ha fallecido en la tarde de este martes, 10 de enero, tras arrojarse a las vías del tren en un punto determinado del tramo comprendido entre el apeadero de Cantaelgallo, en la localidad sevillana de Dos Hermanas, y la bifurcación de Utrera. El suceso ha provocado retrasos en la línea C1 de Cercanías de Sevilla, aunque el servicio ya ha sido restablecido.

Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, la persona, de la que no han trascendido más datos, se lanzó a las vías y falleció como consecuencia del impacto. Por su parte, los viajeros afectados han sido trasbordados a otro tren para continuar el trayecto hasta Utrera.

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de los Bomberos de Dos Hermanas, servicios sanitarios del 061, Policía Local y Policía Nacional.

Asimismo, fuentes de Adif han confirmado a esta agencia que el aviso se recibió sobre las 13,00 horas de la presente jornada, cuando se localizó el cuerpo entre la estación de Utrera y el apeadero de Cantaelgallo. Sobre las 14,20 horas la circulación ferroviaria quedaba restablecida, tras el levantamiento por parte de la Autoridad Judicial del cadáver.