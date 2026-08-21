Muere un trabajador de 47 años en un accidente laboral tras caer de 9 metros en una empresa de Alcalá (Sevilla)

Archivo - Ambulancia del Centro de Emergencias Sanitarias (CES) 061. - 112 ANDALUCÍA - Archivo

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

Un trabajador de 47 años de edad ha muerto este viernes tras sufrir una caída en altura en una empresa de la localidad sevillana de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), del suceso se ha alertado a Inspección de Trabajo y al Centro de Prevención de Riesgos Laborales.

Según ha detallado el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, que también, el aviso se ha producido en una instalación de la calle Hacienda Dolores sobre las 9,41 horas, avisando de que una persona que trabajaba en la zona se había precipitado de una altura de nueve metros, aproximadamente.

Al lugar se han desplazado efectivos de Policía Nacional y del Centro de Emergencias Sanitarias 061, perteneciente al Servicio Andaluz de Salud, quienes han certificado su fallecimiento en el lugar del siniestro.