Una muestra del Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) pone en valor la figura de Leandro José Flores, "El Padre Flores"

Presentación de la exposición sobre Leandro José Flores en el Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha acogido la apertura de la exposición, 'El Padre Flores: Memoria de una época'. Una propuesta que acerca al público a la figura de Leandro José Flores y al contexto histórico en el que desarrolló su labor haciendo un recorrido por la Alcalá de finales del XVIII y XIX, como uno de los principales cronistas.

Según ha indicado el Consistorio en una nota, el acto de inauguración contó con la presencia del delegado de Cultura, Patrimonio y Museo, Christopher Rivas, el delegado de Educación Pablo Chain, otros miembros de la corporación así, como representantes de la Asociación Cultural Amigos de la Historia del Padre Flores.

Por su parte, Rivas ha expresado que "el público que se acerque a visitar la exposición tendrá la oportunidad de conocer más sobre la figura del Padre Flores y de la historia de la ciudad, a través de piezas arqueológicas, obras artísticas y espacios emblemáticos de la ciudad.

Asimismo, ha manifestado que "con esta muestra conocemos más la figura del Padre José Flores, uno de los principales cronistas de la época y al que le debemos mucho en el conocimiento de nuestra historia e identidad como ciudad".

Rivas ha dedicado un "cariñoso recuerdo" a Manuel Jesús García Martínez, por "su compromiso con la difusión de la historia". Se trata de un proyecto organizado conjuntamente por el Museo, el Archivo Municipal, el Servicio Bibliotecario y la Asociación Cultural Amigos de la Historia del Padre Flores.

La muestra se puede visitar hasta el próximo día 7 de mayo. Leandro José de Flores nació en Alcalá de Guadaíra en 1776. Tras doctorarse en Teología, Leandro José de Flores ejerció como párroco en las iglesias sevillanas de San Roque (1801- 1814) y del Sagrario de la Catedral (1814-1839).

Tras años de investigación como historiador, publicó dos obras: Noticias varias sobre la collación de San Roque (1817) y las Memorias Históricas de la villa de Alcalá de Guadaíra (1833-1834). Falleció en Sevilla el 14 de abril de 1839.