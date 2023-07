Muñoz acusa al PP de "abrir a la especulación Tablada" y Sanz apuesta por "un pulmón verde con equipamientos" en Sevilla

El alcalde ha acusado al portavoz socialista de "haberse comprometido" con promotores a "agilizar" un proyecto urbanístico en la dehesa. Muñoz ha contestado: "Ni como delegado de Urbanismo ni como alcalde he dicho a ningún promotor que se fueran a agilizar proyectos. Sanz miente"



SEVILLA, 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Sevilla ha rechazado este jueves, con el voto de calidad del alcalde, el 'popular' José Luis Sanz, la propuesta presentada por el PSOE para declarar la "voluntad" de que los suelos de Tablada sean "públicos"; para instar a la Junta a la declaración de ese recinto como parque metropolitano; y para "manifestar el compromiso de que la dehesa forme parte en su totalidad del corredor verde metropolitano de Sevilla". El PSOE ha acusado al PP de "abrir las puertas a la especulación en la dehesa de Tablada" y el alcalde José Luis Sanz ha apostado por "un grandísimo pulmón verde con equipamientos".

En una votación por separado de los cinco puntos del acuerdo, al incluir el PSOE en éste también que se rechazara "cualquier modificación" del Plan General de Ordenación Urbanística (PSOE) que supusiera un "incremento de la edificabilidad" en el entorno de Santa Justa, el voto de calidad del alcalde es el que ha inclinado la votación. El punto referido a Santa Justa, el primero de ellos, también ha sido rechazado con los votos de Podemos-IU, Vox y PP.

Fruto de ello, el portavoz del grupo municipal socialista, Antonio Muñoz, ha señalado en una nota de prensa remitida al término del Pleno que "me voy de esta sesión tremendamente preocupado por la actitud del actual equipo de gobierno, que está abriendo de par en par las puertas a la especulación tanto en Tablada como en Santa Justa".

Para Muñoz, el planteamiento del alcalde en torno a la reordenación de Santa Justa, con un proyecto aprobado en el anterior mandato por el Pleno, para contar con un "proyecto emblemático" en la "principal puerta de entrada a Sevilla", como lo ha definido Sanz, supone, a juicio del portavoz socialista, "volver a la casilla de salida". "No convirtamos en un polvorín todos los años de trabajo", ha alertado Muñoz, para el que una posible modificación del PGOU supondría la posibilidad de incrementar la edificabilidad en la zona un 54%.

Primero el delegado de Urbanismo, Juan de la Rosa, y posteriormente el alcalde, le han afeado su posicionamiento. De la Rosa ha defendido que se deben hacer "modificaciones sensatas que redunden en Sevilla", recordando que el proyecto aprobado genera unas plusvalías que "van a Cataluña". "No defendió los intereses de Sevilla", le ha espetado. José Luis Sanz ha sostenido que Santa Justa "merece un proyecto emblemático", al tiempo que ha aclarado que "no soy partidario de que ese proyecto incremente la edificabilidad. ¿Se ha enterado?".

En su defensa, Antonio Muñoz ha recordado que, en el acuerdo que se impulsó con ADIF, propietaria del 60% de los suelos (el resto es municipal), "garantizaba" que el 90% de los suelos fueran públicos, preveía "grandes zonas verdes", 294 VPO en régimen de alquiler para jóvenes, zonas verdes, un nuevo centro cívico para los vecinos de San Pablo-Santa Justa y un intercambiador de transportes (ferrocarril, Metrocentro, autobuses y Tranvibús).

En cuanto a Tablada, sobre la que han presentado mociones tanto el PSOE como Podemos-IU en defensa de que sea un suelo público y verde sin viviendas --ambas han sido rechazadas--, el portavoz del PSOE se ha preguntado si la ciudad "se merece embarcarse en una operación de dudosa legalidad". ¿Hay necesidad? ¿Ésa es la prioridad urbanística"?, ha inquirido, apuntando a que hay 20.000 viviendas vacías en la capital y licencias concedidas para la construcción de 20.000 nuevas.

Muñoz ha criticado la "improvisación" y el "desconocimiento" de Sanz en torno a Tablada, al que ha acusado de "volver a pecar en temas cruciales como lo son los de la Gerencia de Urbanismo". "Le sugiero que se lea el informe emitido por los servicios municipales. Es un horizonte y una guía de trabajo para el gobierno", ya que fija que Tablada debe ser "pública y un parque metropolitano".

En el cierre del turno de explicación de voto, el alcalde de la ciudad ha explicado al PSOE que "no hay ningún proyecto" sobre la dehesa de Tablada en Urbanismo y, a renglón seguido, ha preguntado a Muñoz: "¿Usted sí lo ha visto, verdad? Y se comprometió a agilizarlo. A esos promotores no les dijo que había 35.000 firmas en contra, ¿verdad?", aludiendo a la recogida abierta en internet por la Mesa Ciudadana de Tablada.

Estas declaraciones de Sanz han sido contestadas por Muñoz en sus redes sociales, consultadas por Europa Press. "Jamás, ni como delegado de Urbanismo ni como alcalde de Sevilla, he dicho a ningún promotor que se fueran a agilizar proyectos de urbanización en la dehesa de Tablada. José Luis Sanz miente y su única intención es la de difundir un bulo, una auténtica irresponsabilidad".

El primer edil ha aclarado que Tablada "no es una prioridad". "Lo que he expresado es lo que me gustaría, pero no sé lo que será porque no es una prioridad", ha detallado. Ha remarcado que Tablada cuenta con 700 hectáreas de terreno, "siete veces el parque del Alamillo", cuyo mantenimiento le cuesta a la Junta anualmente seis millones de euros. "Si sólo fuera un parque, el mantemiento de Tablada nos costaría 49 millones de euros", ha cifrado Sanz.

Sobre la extensión de Tablada, y ya en el debate de la moción presentada sobre el mismo asunto por Podemos-IU, el concejal Ismael Sánchez le ha aclarado al alcalde que las hectáreas protegidas de Tablada son 350 y que las 700 calculada por el alcalde "incluyen" los suelos que no lo están. "Lo que usted propone es ilegal", le ha advertido.