Muñoz niega incidencias en los desarrollos del Pítamo al no ser "retroactiva" la regulación ambiental de 2015

SEVILLA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Sevilla, el socialista Antonio Muñoz, ha defendido este jueves, en el marco del pleno ordinario que celebra el Ayuntamiento hispalense, que no pesa "ningún informe contrario" ni "advertencia" por parte de la Junta de Andalucía respecto a la tramitación de los desarrollos urbanísticos del entorno de Villanueva del Pítamo, destinados a acoger 9.730 nuevas viviendas, mientras el PP ha insistido que median documentos según los cuales sería necesario un informe de evaluación ambiental estratégica, algo que Muñoz descarta al no ser "retroactiva" la regulación que obliga a ello.

Durante el pleno, el portavoz municipal del PP, Juan de la Rosa, ha rememorado que el plan parcial correspondiente a estos suelos de Villanueva del Pítamo fue aprobado allá por 2014, --durante la etapa del alcalde popular Juan Ignacio Zoido--, solicitando que el alcalde aclare si verdaderamente "no es necesario" que la tramitación de tales desarrollos urbanísticos cuente con el "preceptivo" informe de evaluación ambiental estratégica, para evitar "decisiones erróneas" y despejar la posibilidad de que finalmente haya que "retrotraer las actuaciones" para cumplir con dicho informe.

Según los populares, el Decreto-Ley 3/2015 de la Junta de Andalucía supuso una modificación de la Ley Ambiental Andaluza, con la introducción del instrumento de la evaluación ambiental estratégica, incluyendo en su disposición transitoria primera la obligación de "retrotraer la tramitación de los planes para adecuarlos a la tramitación ambiental prevista en la nueva ley, cuestión reiterada por la Junta" en otro decreto ley de 2020.

Frente a ello, el alcalde ha expuesto que el plan parcial de estos suelos fue aprobado en 2014 cumpliendo toda la "legalidad ambiental", asegurando que el cambio normativo de 2015 "no tiene efectos retroactivos" sobre los planes ya aprobados. A tal efecto, ha leído un informe de la Junta de Andalucía emitido en "marzo de 2022", según el cual "no corresponde emitir nuevo informe" sobre los desarrollos urbanísticos de Villanueva del Pítamo. "No hay ningún informe en contra ni ninguna advertencia de la Junta", ha aseverado, acusando al PP de "sembrar dudas" sobre "una operación inversora de gran alcance" por parte de la iniciativa privada.

Juan de la Rosa, de su lado, ha negado tal extremo, descartando que el PP trate de "paralizar" ninguna tramitación. Según ha insistido, merced a un informe de 2021 de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía (AVRA), --documento en el que según el Ayuntamiento dicha entidad autonómica se pronuncia como propietario de una parte de estos suelos y no como órgano ambiental--, la tramitación "debe someterse a la evaluación ambiental estratégica", algo que según el PP ha motivado un pronunciamiento de los "técnicos" municipales en ese mismo sentido.

Muñoz, en cualquier caso, ha defendido que la tramitación ya cuenta con los "informes" necesarios por parte de la Junta y las correspondientes gestiones en el seno de la Gerencia de Urbanismo, insistiendo en la idea de que el PP intenta poner en jaque la "seguridad jurídica" del proyecto, extremo que ha negado Juan de la Rosa.