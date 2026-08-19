Muñoz (PSOE) urge al Ayuntamiento resolver los impagos a los trabajadores del programa 'Sevilla Concilia'

Archivo - El portavoz del Grupo Municipal Socialista, Antonio Muñoz, durante el Pleno extraordinario para el debate sobre el estado de la ciudad del Ayuntamiento de Sevilla. Foto de archivo. - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

SEVILLA 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del Grupo Municipal del Partido Socialista (PSOE) en el Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, ha reclamado una actuación inmediata al alcalde, José Luis Sanz, para resolver los "impagos denunciados" por los trabajadores del programa 'Sevilla Concilia', concebido para ofrecer alternativas estivales a menores y apoyar a las familias.

Según ha precisado la formación en una nota de prensa, la problemática ha provocado la suspensión de "gran parte" de las actividades programadas, que contaba con talleres, salidas al cine y actividades de piscina, de manera que los niños "solo han recibido la vigilancia de los monitores" y, según han denunciado familias, "ni siquiera han podido jugar con juguetes".

En este sentido, el portavoz ha alertado sobre la "acumulación de deficiencias" en las políticas de atención social durante el periodo vacacional. "El verano ha empezado mal con la exclusión en las escuelas de verano de niños con algún tipo de dependencia y ahora vuelve a ocurrir con el programa Sevilla Concilia", ha detallado.

De esta manera, ha puesto el foco en el "perjuicio para las familias más vulnerables" y ha instado al alcalde a atender a las familias. "Para muchos niños de Sevilla estos programas son su única oportunidad para tener actividades de ocio en verano", ha añadido.