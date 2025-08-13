El mural de Alberto Montes en Los Corrales rinde homenaje al paisaje y la identidad de la Sierra Sur sevillana

Archivo - Imagen del pintor Alberto Montes, realizando una obra de 13,5 metros de ancho por cinco metros de alto, ubicada en una pared de la Casa de la Cultura, en plena Plaza de Andalucía, en Los Corrales (Sevilla) - MIGUEL JIMENEZ FERNANDEZ - Archivo

SEVILLA 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El pintor Alberto Montes ha sido uno de los artistas participantes en 'Plazes-24', iniciativa de la Diputación de Sevilla a través de su Área de Cultura y Ciudadanía, que tiene como objetivo "acercar la expresión artística a la ciudadanía para revitalizar y conectar comunidades a través de la creación".

Según una nota de prensa de la Diputación de Sevilla, en su municipio natal, Los Corrales, Montes ha realizado una obra de 13,5 metros de ancho por cinco metros de alto, ubicada en una pared de la Casa de la Cultura, en plena Plaza de Andalucía. El mural plasma "el valor del paisaje local de la Sierra Sur sevillana, el espíritu de un lugar y de unas gentes, que se transfieren a la obra, dotándola de identidad y de sentido", ha detallado la Institución provincial.

"Pintar un mural en tu pueblo es como un arma de doble filo. Porque, al final, va a ser una intervención con la que voy a convivir muchísimo tiempo y con la que mi pueblo, mis vecinos, van a convivir diariamente", ha explicado el artista, para quien "el mural pretende, en gran parte, generar un sentimiento de pertenencia a través de la pintura".

Montes ha subrayado que muchas familias de Los Corrales "se dedican a la recolección de la aceituna, a la producción de su propio aceite" y ha añadido que quiere pensar que "la gente ha sentido, durante los días en los que he estado trabajando, que ha estado haciendo el mural conmigo y que el mural pasa a ser del pueblo".

Para el creador, este proyecto "supone una resistencia a la desconexión con el entorno rural, tan en alza últimamente en la sociedad contemporánea". Además, en su visión, "crear espacios y lugares artísticos, como éste, es fundamental para que todos, pero sobre todo los más jóvenes, crezcan rodeados de referencias culturales. La cultura y el arte no pertenecen únicamente a las grandes ciudades, ni a los grandes museos. Pueden estar aquí también, en Los Corrales".

Montes ha concluido afirmando que, su mural es "un homenaje a todo eso: a nuestras calles, a nuestra gente, a nuestra tierra y al orgullo de ser quienes somos".

SOBRE EL ARTISTA

Según la institución provincial, el artista es "referente" en la pintura mural andaluza, graduado en Bellas Artes por la Universidad de Sevilla y tiene un Máster de Producción Interdisciplinar por la Universidad de Málaga. Además, los proyectos de Alberto Montes, ha destacado por su trabajo vinculado a la naturaleza y el paisaje andaluz.

Montes ha participado en festivales de arte urbano de prestigio nacional e internacional, así como en exposiciones colectivas e individuales, y sus obras forman parte de importantes colecciones de arte.