La Muralla de la Macarena de Sevilla se iluminará de rosa por el Día Internacional Contra el Cáncer de Mama

La Muralla de la Macarena iluminada de rosa por el Día Contra el Cáncer de Mama. - AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Sevilla iluminará este lunes, 19 de octubre, la Muralla de la Macarena con el color rosa en homenaje por el Día Internacional Contra el Cáncer de Mama.

En un mensaje a través de la red social X consultado por Europa Press, el alcalde, José Luis Sanz ha indicado que servirá como reconocimiento "a todas las sevillanas que lucháis cada día esta batalla".

Asimismo, el Consistorio ha emitido un mensaje en el que afirma apoyar poyando la prevención, la investigación y el diagnóstico temprano, para "un futuro libre de cáncer de mama".