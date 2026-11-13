El Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) inaugura la exposición 'El paisaje en los viajes de Ramón Gaya'

El delegado de Cultura en el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Christopher Rivas y el director del Museo Ramón Gaya de Murcia, Rafael Fuster Bernal, en la inauguración de la exposición 'El paisaje en los viajes de Ramón Gaya' en el museo de Alcalá. - AYUNTAMIENTO ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 13 (EUROPA PRESS)

El Museo de Alcalá de Guadaíra ha inaugurado la exposición 'El paisaje en los viajes de Ramón Gaya', una muestra dedicada a la obra del pintor y escritor murciano que permite recorrer, a través de su mirada, los lugares que marcaron su trayectoria artística y vital.

La exposición, organizada en colaboración con el Museo Ramón Gaya de Murcia, pone el broche final a la programación conmemorativa del vigésimo aniversario del Museo alcalareño, según ha detallado el Ayuntamiento en una nota.

El acto inaugural ha contado con la presencia del delegado de Cultura, Christopher Rivas, y de Rafael Fuster Bernal, director del Museo Ramón Gaya de Murcia. Durante su intervención, Rivas ha agradecido la colaboración del museo murciano y el trabajo de su director, así como la implicación del equipo del Museo de Alcalá, con Francisco Mantecón al frente, "para hacer posible esta iniciativa conjunta".

Por su parte, el delegado ha destacado que la exposición es "una invitación a mirar con detenimiento", poniendo en valor la capacidad de Ramón Gaya para encontrar en los diferentes territorios que recorrió una fuente constante de inspiración. Una mirada que, según ha señalado, adquiere un significado especial en Alcalá, "una ciudad cuya identidad está estrechamente vinculada a su paisaje".

RAMÓN GAYA Y SU RELACIÓN CON LA GENERACIÓN DEL 27

Ramón Gaya (Murcia, 1910-Valencia, 2005) fue pintor y escritor y mantuvo una estrecha relación con el ambiente cultural de la Generación del 27. Durante su juventud participó en las Misiones Pedagógicas de la Segunda República, una iniciativa que buscaba acercar la cultura y el patrimonio artístico a los pueblos españoles mediante el Museo del Pueblo, llevando reproducciones de obras del Museo del Prado a diferentes localidades.

En aquella experiencia compartió camino con figuras como el poeta sevillano Luis Cernuda, formando parte de un tiempo de especial conexión entre las artes plásticas y la literatura. Esta relación adquiere también una dimensión especial de cara a 2027, cuando se cumplirá un siglo del encuentro de poetas celebrado en diciembre de 1927 en el Ateneo de Sevilla para homenajear a Luis de Góngora.

Su trayectoria estuvo marcada igualmente por la Guerra Civil y el exilio, que le llevaron a México, antes de regresar a Europa y continuar desarrollando su actividad artística.

Así, la exposición permite acercarse a estos diferentes momentos de su vida a través de los paisajes que representó, con un recorrido que incluye lugares como Murcia, Altea, México, Venecia, Roma y Cuenca, con especial atención a los paisajes conquenses.

En concreto, la selección reúne principalmente obras procedentes del Museo Ramón Gaya de Murcia, junto a algunas piezas de la colección familiar, e incorpora también trabajos en los que el artista rindió homenaje a grandes maestros de la pintura.

Igualmente, durante su intervención, Christopher Rivas ha subrayado la especial conexión que existe entre la propuesta artística de Gaya y Alcalá de Guadaíra, señalando que "nuestra ciudad ha construido buena parte de su identidad en relación con el paisaje: el río Guadaíra, los molinos, Oromana y el horizonte de nuestro castillo".

Asimismo, el delegado ha recordado que "el paisaje no es únicamente aquello que contemplamos, sino también memoria, cultura y una manera de reconocernos como comunidad". Una reflexión que conecta directamente con el planteamiento de la exposición y con la propia identidad de una ciudad que encuentra en su patrimonio natural y paisajístico una parte fundamental de su historia.

Además, esta exposición tiene un significado especial al cerrar la programación del vigésimo aniversario del Museo de Alcalá. Dos décadas en las que este espacio ha contribuido a conservar, estudiar y compartir el patrimonio local, acercándolo a la ciudadanía y poniéndolo en diálogo con la creación artística de otros lugares.

Por otro lado, Rivas ha destacado la voluntad de seguir fortaleciendo un museo "abierto a la ciudad, exigente en sus contenidos y capaz de establecer colaboraciones que enriquezcan la vida cultural de Alcalá".

No obstante, la colaboración con el Museo Ramón Gaya de Murcia representa precisamente esa vocación de intercambio cultural. Una iniciativa que permite acercar a Alcalá la obra de uno de los grandes nombres de la pintura española del siglo XX y que conecta con una idea presente en la propia trayectoria de Gaya: la cultura como un derecho de acceso público.

Por último, "si el artista contribuyó a llevar el arte del Prado a los pueblos españoles a través de las Misiones Pedagógicas, esta exposición permite ahora que su propia obra viaje hasta Alcalá", ha concluido.

La muestra permanecerá abierta al público hasta el 17 de enero de 2027.