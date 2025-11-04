El Museo de Alcalá (Sevilla) celebra su 20 aniversario con una nueva imagen, obra del artista local Javier Hermida

El concejal de Cultura de Alcalá, Christopher Rivas, con el artista local Javier Hermida, autor del nuevo logotipo del Museo. - AYTO.DE ALCALÁ

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 4 (EUROPA PRESS)

El Museo de Alcalá de Guadaíra cumple este mes de noviembre, en concreto el próximo día 11, "dos décadas como un espacio fundamental en la cultura de la ciudad, poniendo en valor la memoria, el patrimonio y la identidad cultural", tal y como ha explicado el delegado de Cultura, Patrimonio y Museos, Christopher Rivas, en la presentación de la imagen diseñada para celebrar este aniversario, obra del artista Javier Hermida.

Este espacio museístico "es un lugar de referencia en todo lo que tiene que ver con el arte, con la divulgación y con la participación de la ciudadanía, en su propia identidad y cultura", señala el Consistorio en una nota de prensa.

Rivas ha destacado que "todos los días no se cumplen 20 años, y por eso este aniversario se va a celebrar con mucha ilusión, con una programación extensa, y con una imagen especial, que nos habla de historia, de modernidad, raíces y de futuro", ha puntualizado el concejal.

Christopher Rivas ha resaltado que "el nuevo diseño tiene como parte central al público, que al fin y al cabo, son los grandes protagonistas de una institución cultural en la que se comparten experiencias como es nuestro Museo".

Por su parte, el autor de la nueva imagen, Javier Hermida, ha expresado que realizar esta imagen ha sido para él una gran satisfacción, pero al mismo tiempo una importante responsabilidad. Ha argumentado que "su imagen es fruto de un trabajo de reflexión y de un aglutinamiento de ideas, sin perder de vista que tenía que representar, que son esos 20 años de historia".

Se trata de un logotipo que unifica y representa todos los objetos o muestras que se pueden ver en el Museo de Alcalá. Igualmente, su autor ha agradecido al Ayuntamiento la confianza depositada en él.

Las dos décadas de vida del citado museo se celebrarán con un amplio programa de actividades, que se estrenan el martes día 11 de noviembre con la inauguración de una exposición con motivo del centenario de Manuel García Rodríguez.