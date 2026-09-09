El Museo de Alcalá (Sevilla) programa concursos, ciclos e "importantes exposiciones" de Cerero, Gaya y Ressendi

El delegado de Patrimonio, Cultura y Museos, Christopher Rivas, durante de la presentación de la programación de la temporada 2026-2027 del Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla), principal institución cultural de la ciudad, comienza un curso 2026-2027 que vendrá marcado por "dos hitos significativos". En el ámbito expositivo destaca la programación especial por el 50 aniversario de la muerte de Ressendi en 2027, y en el aspecto operativo con el inicio de las obras de ampliación y modernización del edificio que, además de responder a las necesidades de accesibilidad, almacenaje, visibilidad o integración urbana, duplicarán el espacio expositivo sin interferir en la actividad habitual del Museo.

Así lo ha explicado el delegado de Patrimonio, Cultura y Museos, Christopher Rivas, durante de la presentación de la "extensa programación" que unirá "importantes exposiciones", comenzando por la de Antonio Cerero del Ciclo de Autores Alcalareños, y la de El Paisaje en los viajes de Ramón Gaya, a las que se sumarán las 'Nuevas incorporaciones a las colecciones municipales' o las obras del LIV Concurso Internacional de Pintura de Paisajes, según ha precisado el Consistorio alcalareño en una nota.

En este apartado el delegado ha destacado que al cumplirse 50 años de la muerte del pintor Ressendi en este próximo 2027 y dada su vinculación con Alcalá, el Museo realizará una "amplia exposición conmemorativa", 'Ressendi.50 años después', entre marzo y mayo, a la que se sumarán actividades culturales paralelas dedicadas a su figura.

Rivas ha enfatizado las relaciones colaborativas del Museo con amigos y familiares del autor, especialmente su hija, Paloma Voselle, y particulares propietarios de sus obras cedidas al Museo, como oportunidad "para acercar a la población de la comarca a este significativo artista y así además proyectar con su importante legado el Museo de Alcalá en los círculos culturales y turísticos regionales y nacionales".

Además, dentro de la programación han destacado los ciclos culturales, entre los que se encuentran 'Paseando por Alcalá', cumpliendo su 25 aniversario este otoño, con un programa gratuito de visitas guiadas que ha facilitado "el conocimiento y puesta en valor del patrimonio local en su más amplia concepción, desde el monumental, al natural, cultural, histórico o costumbrista".

En los últimos años ha tomado fuerza por su participación ciudadana el Ciclo de Conservación Preventiva impulsado desde la Delegación de Cultura, Patrimonio y Museos, en colaboración con el Consejo de Hermandades y Cofradías de Alcalá, ligado a las subvenciones para la restauración de bienes muebles.

Además de rescatar piezas de significativo valor artístico, éste tiene un "claro propósito divulgativo" y cuenta con conferencias, exposiciones y visitas a las obras restauradas que se desarrollan en otoño-invierno. Este año destacan la prestación de la peana del altar de la Virgen del Águila en octubre; la exposición de las pinturas 'Cristo de Burgos' y 'Cristo de los Desamparados', entre octubre y noviembre; y la exposición de las piezas restauradas de la Inmaculada Concepción', entre noviembre y diciembre.

A ello se suma una "larga lista de actividades" dentro de la programación habitual del Museo de conferencias, presentaciones de libros, jornadas de puertas abiertas y programas de visitas,entra otras. Rivas ha resaltado la "importancia" de este curso en el que comenzarán este otoño las esperadas obras de ampliación del Museo, sobre las que ha precisado que no interferirán en la actividad ciudadana.

La ampliación de este espacio, que cuenta con dos décadas de funcionamiento, resolverá necesidades de espacios de exposición, almacenaje y distribución, entre otras, rehabilitando la nave aledaña y uniéndola con el edificio principal. La actuación permitirá que el Museo de Alcalá duplique su superficie actual hasta superar los mil metros cuadrados de espacio expositivo, sea totalmente accesible y cuente con mayor visibilidad e integración urbana con el centro de la ciudad.

Para ello, se habilitarán nuevos accesos desde la Plaza de La Almazara mediante la creación de la nueva Plaza del Museo de la mano de la remodelación integral esta zona del Parque Centro, rebajando esta entrada a la misma cota de La Almazara y "haciendo visible la edificación y el acceso desde el centro urbano".