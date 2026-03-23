Música y memoria colectiva en el mural de Zésar Bahamonde del antiguo silo de Fuentes de Andalucía (Sevilla)

Foto de familia tras la visita al mural de Zésar Bahamonde en el antiguo silo de Fuentes de Andalucía. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

El diputado de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, visita la obra junto al alcalde y el artista sevillano

FUENTES DE ANDALUCÍA (SEVILLA), 23 (EUROPA PRESS)

El diputado de Cultura y Ciudadanía, Casimiro Fernández, ha visitado este lunes el mural Calistales, realizado por el artista Zésar Bahamonde en el antiguo silo de Fuentes de Andalucía, dentro del programa 'Plazes 2025', impulsado por la Diputación de Sevilla para alentar el arte urbano en el mundo rural a través de creadores emergentes.

Desde su puesta en marcha en 2024, 'Plazes' --cuyo nombre establece el juego de palabras entre 'plazas' / 'place', en alusión al valor que tienen estos espacios públicos como lugares de encuentro y creación-- se desarrolla como un proyecto en equipo entre la Diputación y los ayuntamientos que acogen obra, los artistas y el comisariado artístico de la galería Delimbo, informa el organismo provincial en una nota de prensa.

"Estamos muy contentos y orgullosos de poder contemplar el magnífico trabajo que Zésar Bahamdonde ha realizado para 'Plazes', un programa con el que estamos revitalizando y transformando espacios de los municipios de la provincia, acercando además el arte mural y poniendo en valor esta disciplina", ha destacado el diputado.

Fernández ha subrayado, además, que el programa contribuye a generar "identidad en los municipios, como ocurre en Fuentes de Andalucía", al tiempo que ha agradecido al alcalde, Francisco Martínez, el interés para que el proyecto se hiciera realidad.

Por su parte, el regidor ha valorado el impulso de la Diputación a este tipo de iniciativas: "En los pueblos necesitamos que el arte llegue a nuestras calles y a nuestros espacios urbanos". "Un edificio tan emblemático y arraigado como el silo debía convertirse también en un lienzo para la expresión de vanguardia, con el arte del mural y que quedara tan espectacular como ha quedado".

DETALLES DE LA OBRA

"Fiel a un estilo que se apoya en el color, el ritmo y las relaciones humanas", el mural que Bahamonde firma en Fuentes de Andalucía nace de un proceso de "escucha directa" con los vecinos. A través de encuentros informales, emergió un "relato identitario inesperado: la vinculación del pueblo con la cultura del breakbeat andaluz y las raves celebradas en los eucaliptales del entorno durante los años 90 y los primeros dos mil".

La obra articula este "imaginario musical" con escenas de la vida diaria del pueblo, "uniendo lo rural y lo sonoro en una misma composición", en un edificio rehabilitado como centro de ocio y cultural para jóvenes. Así, figuras en actitud de baile conviven con gestos cotidianos sobre un fondo vegetal que remite a los eucaliptos, construyendo una imagen coral y generacional.

La obra fija en un espacio público una memoria compartida que forma parte del ADN cultural del municipio, celebrando la identidad viva que sigue resonando.