Un Nacimiento en un antiguo obrador, en el cartel de Navidad de Estepa (Sevilla)

Foto de familia tras la presentación del cartel de la Navidad de Estepa - CONSEJO REGULADOR

SEVILLA, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

Estepa ya tiene imagen para su Navidad 2026. El Ayuntamiento ha acogido este jueves, 12 de noviembre, la presentación del cartel anunciador de las próximas fiestas, una iniciativa promovida por el Consejo Regulador de las IGP Mantecados de Estepa y Polvorones de Estepa, que alcanza su sexta edición. La obra es creación del diseñador gráfico e ilustrador digital jerezano Jaime J. Sánchez.

El acto, conducido por Carmen Prados, periodista del Consejo Regulador, ha contado con las intervenciones del alcalde de Estepa, Antonio Jesús Muñoz; el presidente del Consejo Regulador, José María Fernández; y el propio autor. También han asistido concejales, empresarios del sector y representantes del Consejo General de Hermandades y Cofradías, detalla el órgano regulador.

Un Nacimiento en un antiguo obrador es la propuesta de Jaime J. Sánchez, que ha querido representar el Nacimiento de Jesús "desde la perspectiva de los antiguos mantecaderos y mantecaderas de Estepa". Para ello, la Virgen María y San José aparecen vestidos con indumentaria inspirada en la ropa tradicional de quienes trabajaban en los obradores, recreada a partir de fotografías históricas.

La escena se completa con dos niños representados como ángeles, "que aportan cercanía y ternura a la composición".

El escenario elegido es una recreación de los antiguos espacios de elaboración de mantecados y polvorones, en la que destaca la fachada de la Iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles, actual convento de las Hermanas de la Cruz.

Su presencia adquiere un significado especial en 2026, cuando se conmemora el centenario de la llegada de la congregación a Estepa (1926-2026). El cartel incorpora, además, una inscripción conmemorativa y el escudo de las Hermanas de la Cruz, elementos gráficos añadidos expresamente para esta obra.

En el interior del obrador aparecen objetos que evocan la elaboración tradicional, como una antigua lata de mantecados y polvorones, un plato con estos dulces, cerámica trianera, un lebrillo con limones y un saco de harina.

Durante la presentación, el artista ha explicado también el simbolismo de la iluminación. Los tonos amarillos, ocres y dorados remiten al fuego de los antiguos hornos de leña, mientras que una luz blanca y más fría, vinculada al Niño Jesús y a la Estrella de Oriente, introduce el componente celestial de la escena.

Realizada mediante ilustración digital, la obra combina un acabado pictórico con recursos del diseño gráfico contemporáneo. El tratamiento de las texturas, los volúmenes, las luces y las sombras aporta profundidad a la composición, que se completa en su parte inferior con la palabra 'Navidad' en rojo intenso.

El presidente del Consejo Regulador, José María Fernández, ha destacado el significado de esta iniciativa, que nació para dotar a la Navidad estepeña de una imagen artística propia. "Estepa tiene carteles de Semana Santa, de sus fiestas patronales, de sus ferias... y la Navidad para Estepa es una seña de identidad", ha señalado.

Fernández ha subrayado el papel del cartel como herramienta para promocionar la Navidad de Estepa y proyectar fuera del municipio sus tradiciones, vinculadas estrechamente a los mantecados y polvorones. La elección del artista se realiza con antelación para que pueda documentarse y desarrollar su propuesta.