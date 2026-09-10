'Noctaíra' cierra este sábado en Alcalá (Sevilla) la noche de San Miguel en el Castillo y el Santuario del Águila

Edición de Noctaíra en Alcalá (Sevilla) en archivo. - AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA)

ALCALÁ DE GUADAÍRA (SEVILLA), 10 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha anunciado que la programación del proyecto 'Noctaíra' cerrará su edición 2026 este sábado 12 de septiembre con actividades que, como novedad, se trasladarán al entorno de la iglesia del Águila, donde se dispondrá doble escenario uno frente a la puerta y otro en el ábside, y al interior del Castillo.

Según ha detallado el Consistorio en un comunicado, se habilitará una iluminación especial para crear "una atmósfera especial" y poner en valor "el patrimonio histórico de Alcalá de Guadaíra desde una nueva perspectiva".

La programación comenzará a las 21,30 horas y ofrecerá una noche para todos los públicos en la que la música, la danza, el teatro, el flamenco y las experiencias sonoras convivirán con el patrimonio.

Así lo ha explicado el delegado de Cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra, Christopher Rivas, quien ha destacado, lo especial de esta edición de la Noche de San Miguel "al coincidir con el décimo aniversario de Noctaíra hemos querido celebrarlo de una manera diferente, llevando la programación a espacios tan emblemáticos como la explanada del Águila y el interior del Castillo".

A partir de las 21,30 horas, la explanada del Águila acogerá a Lemon Shaker, con una propuesta de jazz tradicional, mientras que en el Castillo las familias podrán disfrutar de Almatwins y su espectáculo itinerante 'Magallanes en el Castillo'.

A las 22,30 horas, Grand'Allegro, próximamente reconocida con el Premio Ciudad de Alcalá, presentará 'El pájaro de fuego'. En el Patio de la Sima se desarrollará también 'Bioma', la experiencia sonora inmersiva de Elena Córdoba, Novia Pagana, inspirada en el Parque Oromana y el río Guadaíra. La música continuará a las 23,00 horas con Radio Sonora, con canciones de Radio Futura y Juan Perro.

El flamenco alcalareño tendrá igualmente un papel protagonista desde las 23,00 horas con 'Vente pal Arrabal', de la Peña Flamenca El Arrabal y La Cueva de María. Durante toda la noche habrá además visitas guiadas nocturnas al Castillo y al Santuario de Nuestra Señora del Águila.