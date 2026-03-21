La nueva estación de Cercanías de Dos Hermanas (Sevilla) estará lista en 2028 y costará 21 millones de euros

La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, acompañada por el alcalde de Dos Hermanas, visita los terrenos donde se ubicará la nueva estación de Cercanías, denominada Casilla de los Pinos. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

DOS HERMANAS (SEVILLA), 21 (EUROPA PRESS)

La nueva estación de Cercanías de Dos Hermanas estará lista en 2028 y contará con una inversión de 21 millones de euros. "Se trata de un proyecto muy importante no solo para esta localidad sevillana sino para el conjunto del área metropolitano", tal como ha destacado la vicepresidenta primera del Gobierno de España, María Jesús Montero, tras una visita este sábado a los terrenos donde se ubicará la citada estación, denominada Casilla de los Pinos.

"Una estación de Cercanías que va a ser emblemática, tanto por su estructura arquitectónica como por su funcionalidad", ha remarcado Montero en un audio remitido por la Delegación del Gobienro. "Esta infraestructura tiene como elemento fundamental que en hora punta va a ser transitada por hasta 2.500 personas".

La también ministra de Hacienda ha incidido en la apuesta que está haciendo el Consistorio nazareno, con su alcalde al frente, "porque se convierta esta ciudad en un modelo referente tanto de movilidad sostenible como de urbanismo de futuro sostenible".

Para ello, Montero ha esgrimido la necesidad de contar con zonas verdes, con lugares de parques, de esparcimientos, acompañándolo de los servicios que son necesarios para que un barrio pueda tener todo en su entorno --colegios y centros de salud, competencia de la Junta-- en aras de ese urbanismo sostenible.

En relación con este proyecto, Montero confía en que un plazo de diez o quince días se autorice por parte del Consejo de Ministros y que esté finalizado en 24 meses.