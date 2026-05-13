Nuria Canivell renueva como decana del Colegio de Arquitectos de Sevilla al no concurrir otra candidatura

Candidatura encabezada por Nuria Canivell, junto a la sede del COAS, en la Plaza del Cristo de Burgos. - COAS

SEVILLA, 13 May. (EUROPA PRESS) -

Nuria Canivell continuará al frente del Colegio de Arquitectos de Sevilla (COAS) durante el periodo 2026-2029, después de que tras la convocatoria de elecciones, el pasado 6 de abril, para la renovación de sus cargos colegiales, se haya presentado otra candidatura, por lo que ha sido proclamada electa como decana.

Junto a la decana, han resultado igualmente electos los miembros de la Junta de Gobierno: Ramón Gil, como secretario; Juan Vicente García, como tesorero; Mercedes Romero, como vocal del Ejercicio Libre de la Profesión; Cristina Sánchez, como vocal al Servicio de las Administraciones Públicas, y Juan Manuel García, como vocal de Actividades, quienes asumen sus cargos al no haberse presentado candidaturas alternativa, informa el órgano colegial en un comunicado.

El equipo se completa con Pedro Luis González de Jesús, Manuel Silva, Enrique Cosano, Miguel Ángel Gómez y Francisco González de Canales. Asimismo, se han designado los integrantes de la Comisión de Deontología Profesional y los representantes del COAS en la Asamblea del Consejo Andaluz de Colegios Oficiales de Arquitectos.

En relación con la Comisión de Deontología y Recursos del Consejo Andaluz, la designación del titular sí se ha sometido a votación, al concurrir dos colegiados, y ha resultado elegido Ubaldo García, de la candidatura 26.29 de Nuria.

Canivell es arquitecta en el estudio Román & Canivell, del que es cofundadora desde el año 1994. Con más de 30 años de experiencia en el sector, y una trayectoria consolidada en el ámbito andaluz, añade el comunicado.