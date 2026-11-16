Las obras en la cubierta de Fibes Sevilla contra las goteras concluirán "en cuatro o cinco meses", según el Consistorio

Archivo - Fibes. Archivo. - María José López - Europa Press - Archivo

SEVILLA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La delegada de Turismo y Cultura del Ayuntamiento de Sevilla, Angie Moreno, ha asegurado que las obras en la cubierta del auditorio principal de Fibes II "han comenzado este mes" y disponen de un plazo de "unos cuatro o cinco meses", sujeto a las posibles incidencias por lluvias. Ello, tras las críticas vertidas durante la jornada por el Grupo Municipal Socialista, que alertaba de goteras en este espacio.

Sobre la duración prevista para solucionar estas incidencias, ha aseverado que se trata de un "procedimiento rápido", dado que se instalará una sobrecubierta en el auditorio.

"Depende de las lluvias, pero el plazo es de unos cuatro o cinco meses. Las obras ya han empezado, ya están los materiales desde hace dos semanas", ha expresado la responsable en una atención a medios.

Además, ha asegurado que este proceso de remodelación "no afectará en absoluto" a la programación navideña prevista en el espacio. "Como digo, es una sobrecubierta que se va a instalar encima de la otra para terminar con las goteras que viene sufriendo el Palacio de Congresos desde que se hizo", ha añadido.