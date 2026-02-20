La Olivarera Sor Ángela de la Cruz de Estepa gana el XXVIII Premio Diputación de Sevilla al mejor Aceite de Oliva

XXVIII Premio Diputación de Sevilla al mejor Aceite de Oliva - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

SEVILLA 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Olivarera Sor Ángela de la Cruz, de Estepa (Sevilla), ha resultado galardonada con el XXVIII Premio Diputación de Sevilla al mejor Aceite de Oliva Virgen Extra, referentes a los mejores Aceites de Oliva Virgen Extra (AOVE) de la provincia de la última campaña 2025-2026. Así, se ha dado por concluido el proceso de análisis y selección especificado en las bases publicadas en el BOP el pasado mes de noviembre. El galardón consiste en un importe de 50.000 euros por categoría, así como en la realización de una campaña especial de promoción con el objetivo de darlos a conocer a la ciudadanía y en sectores especializados, con especial relevancia en jornadas gastronómicas y otras actividades.

Según ha informado la institución provincial en una nota, el jurado ha concedido además un accésit a la cooperativa Nuestra Señora de Fuensanta (de Corcoya-Badolatosa). En lo que respecta al XVIII Premio Diputación de Sevilla al Mejor AOVE de las Sierras de Sevilla es para la Cooperativa San Sebastián, de Guadalcanal.

Finalmente, el VI Premio Diputación de Sevilla al Mejor AOVE Ecológico de la provincia, se ha otorgado a la Olivarera San José, de Lora de Estepa; con un accésit a Ingeoliva S.L., de Lora del Río.

Los premios se entregarán en un acto público a mediados del mes de marzo. Según ha asegurado la institución provincial, la provincia de Sevilla es una de las principales producturas de aceite de oliva de España, "distinguiéndose por ser donde se producen los primeros aceites de oliva cada campaña y por ser de altísima calidad".

El propósito de la iniciativa es "contribuir a la revalorización de estos productos excelentes, estimulando a los productores y posicionándolos en mercado".

En concreto, el AOVE de Olivarera Sor Ángela de la Cruz, galardonado con el Premio Diputación de Sevilla, destaca, según la institución provincial, por su frutado intenso, de aceitunas verdes, con fondo de vegetales frescos --alcachofa, tomarte verde, aromáticas, monte, plátano y manzana verde--.

El aceite de la cooperativa de Corcoya-Badolatosa, que se ha hecho con un accésit, es también un frutado de aceitunas verdes, con matices a frutas frescas, hoja de olivo y aromáticas. En boca presenta una entrada dulce, apareciendo amargor de una forma clara y picor medio y persistente, con notas a cítricos.

El mejor AOVE de las Sierras de Sevilla, de la Cooperativa San Sebastián, ha sido valorado como frutado de aceitunas verdes, con notas de hierba verde, rama fresca, vegetales y recuerdo a plátano verde. En la categoría ecológica, el aceite premiado de Olivarera San José sobresale por su frutado intenso de aceitunas verdes, con fondo da hierba verde, plantas aromáticas, tomate, alcachofa y vegetales frescos. En lo que respecta al accésit al mejor aceite ecológico de la campaña que ha recaído en el producto presentado por Ingeoliva, de Lora del Río, es un frutado limpio y fresco de aceitunas verdes y maduras, con recuerdo a plátano, manzana, pera, cítricos hinojo y frutos rojos.

El jurado que ha concedido estos premios ha estado presidido por el diputado de Servicios Públicos Supramunicipales, Gonzalo Domínguez, e integrado por expertos de la Asociación Española de Municipios del Olivo; de la Organización de Productores de Aceites de Oliva y Aceitunas de Mesa; del Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto de la Grasa; así como por catadores del Instituto de la Grasa y otros expertos en temas ambientales y gastronómicos.