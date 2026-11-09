La ONCE deja un Sueldazo de 240.000 euros en diez años en Alcolea del Río (Sevilla)

La vendedora de la ONCE María José del Valle. - LA ONCE

ALCOLEA DEL RÍO (SEVILLA), 9 (EUROPA PRESS)

El sorteo de Fin de Semana de la ONCE de este domingo ha dejado un Sueldazo agraciado con 2.000 euros al mes durante diez años, que suma un premio de 240.000 euros, en la localidad sevillana de Alcolea del Río.

Según ha detallado la administración de loterías en una nota de prensa, la suerte la ha dado María José del Valle, vendedora de la ONCE desde 2018, que vendió la serie agraciada con esa cantidad en la avenida Príncipe Felipe.

En este sentido, una de los dos vendedores que la ONCE tiene en el municipio sevillano ha destacado que lo que más le gusta es "dar premios y ver la ilusión de la gente, y como me conocen todos desde chica, los conozco a todos desde chiquinina así que me alegro más".