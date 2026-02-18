El Opaef de Sevilla aprueba la cuenta recaudatoria de 2025, con casi 20 millones más en voluntaria y 5,2 en ejecutiva

El presidente de la Diputación preside el consejo rector del Opaef. - DIPUTACIÓN DE SEVILLA

El Organismo Provincial de Asistencia Económica y Fiscal, OPAEF, ha aprobado en el seno de su Consejo Rector la cuenta recaudatoria del ejercicio 2025, con datos que reflejan que se ha alcanzado una recaudación 393,3 millones de euros en voluntaria, casi 20 millones más que el año pasado, y 54,5 millones en ejecutiva (+5,2 millones).

Se trata del documento que comprende el resumen de la gestión de recaudación que ha realizado el Opaef y la liquidación correspondiente a las entidades que han delegado en el citado organismo estas competencias y de la cuenta con cada una de las entidades delegantes. Un resumen, que atiende a diversos aspectos: por ejercicio económico, por conceptos tributarios y no tributarios, por oficinas y entidades, señala la Diputación en una nota de prensa.

"Un fiel reflejo de las magnitudes alcanzas en materia de gestión, recaudación e inspección en el ejercicio, que no coincide estrictamente con el año natural, sino que se inicia y concluye con las últimas liquidaciones de cada ejercicio, a mediados de diciembre", añade el comunicado.

Por ejercicios, los cargos brutos de 2025 ascendieron a 463,1 millones, lo que supone 5,9 millones más que en el ejercicio anterior de 2024, de los que 371,1 millones se ingresaron en voluntaria. En la Cuenta se incluyen también distintas actuaciones en materia de colaboración financiera, realizadas durante 2025.

Por una parte, anticipos ordinarios por importe de 293 millones de euros (9,64 millones, un 3,43% más que en 2024), así como operaciones de financiación a largo plazo con entidades de crédito por importe de 529.955 euros. No se ha realizado en este ejercicio ninguna operación de financiación a corto plazo con entidades de crédito.

Además, se han consignado las aportaciones al Fondo Extraordinario de Anticipo Reintegrable (FEAR) de la Diputación, distinguiendo las diversas líneas concedidas en el ejercicio 2025, así como los reintegros realizados y los saldos pendientes de ejercicios anteriores, para cada una de las entidades.

Las aportaciones del Opaef al FEAR se destinan a operaciones a corto plazo y en este ejercicio se han empleado 8,12 millones de los 9 millones que estaban previstos. El organismo gestiona también el reintegro de todos los fondos concedidos por la Diputación y los transfiere a la Institución.

DELEGACIÓN DE COMPETENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE LEBRIJA

El Consejo Rector del Opaef ha aceptado también una nueva delegación de competencias del Ayuntamiento de Lebrija: la recaudación voluntaria de la Prestación patrimonial de carácter público no tributario por la gestión de residuos sólidos urbanos. El ejercicio de esta nueva competencia será efectivo una vez transcurra un mes desde la última publicación en el BOP de Sevilla y el BOJA.

Hay que recordar que el Opaef ya venía desarrollando competencias delegadas por el Consistorio lebrijano, en virtud del convenio que ambas entidades mantienen vigente desde 2005. Competencias que incluyen: la gestión, recaudación e inspección tributaria, y censal, en su caso, del Impuesto sobre bienes inmuebles, el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, el Impuesto sobre Actividades Económicas y el Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, la recaudación voluntaria de la Tasa de entrada de vehículos, así como la recaudación ejecutiva de cualquier recurso de naturaleza pública.