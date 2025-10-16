La Orchestre des Champs-Élysées llega al Maestranza de Sevilla con un programa dedicado a Beethoven

Archivo - Músicos de la Orchestre des Champs-Élysées, dirigida por su fundador, el maestro Philippe Herreweghe. - TEATRO DE LA MAESTRANZA - Archivo

La formación inaugura el 20 de octubre el ciclo 'Gran Selección'

SEVILLA, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro de la Maestranza de Sevilla da inicio el 20 de octubre a su ciclo 'Gran Selección' con la actuación de una de las formaciones más prestigiosas del panorama europeo: la Orchestre des Champs-Élysées, dirigida por su fundador, el reconocido maestro Philippe Herreweghe.

El programa, titulado 'Concierto Beethoven', estará íntegramente dedicado al genio de Bonn e incluirá dos de sus sinfonías más emblemáticas: 'Sinfonía n.º 6 en fa mayor, op. 68 Pastoral' y 'Sinfonía n.º 5 en do menor, op. 67', "dos obras fundamentales del repertorio sinfónico universal", como destaca el espacio escénico del Paseo Colón en una nota de prensa.

Fundada en 1991 por Philippe Herreweghe, la Orchestre des Champs-Élysées nació con la vocación de interpretar el repertorio prerromántico y romántico con instrumentos originales de la época, ofreciendo al público una experiencia sonora fiel al contexto histórico de las obras. Con el paso del tiempo, la formación ha ampliado su repertorio, "abarcando más de 150 años de música interpretada con un rigor y autenticidad reconocidos internacionalmente".

El director Philippe Herreweghe, admirado por su enfoque enérgico, expresivo y profundamente retórico de la música barroca y clásica, es también fundador del prestigioso Collegium Vocale Gent. Su trayectoria ha sido distinguida con importantes reconocimientos, entre ellos la Orden belga de Officier des Arts et Lettres (1994), el título francés de Chevalier de la Légion d'Honneur (2003) y el Doctorado Honoris Causa por la Universidad de Gante (2017).

Esta cita supone una oportunidad única para los amantes de Beethoven, en un concierto que promete combinar precisión técnica, profundidad artística y emoción pura.

Las entradas, con precios que oscilan entre 27 euros (Paraíso) y 60 euros (Patio), están disponibles en las taquillas del Teatro y a través de su web oficial.