Las ordenanzas de Sevilla contemplan un 1% menos de IBI y "blindan el relevo generacional" en los pequeños comercios

El delegado municipal de Hacienda, Juan Bueno, en la presentación del proyecto de ordenanzas fiscales para el próximo año - AYTO.DE SEVILLA

SEVILLA, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El proyecto de ordenanzas fiscales que prepara el Ayuntamiento de Sevilla contempla para 2027 una bajada general del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI) del 1% aplicable a los tipos urbana, rústica, especiales y diferenciado. "Esta medida dejará más de 1.700.000 euros directamente en los bolsillos de los sevillanos".

Así lo destaca el delegado de Hacienda, Juan Bueno, en una nota de prensa. Además, se pretende "blindar" a las familias de rentas medias al ampliar de 9 a 13 años la bonificación del 50% del IBI para las Viviendas de Protección Oficial (VPO). Asimismo, se prevé una subida de diez puntos en todas las bonificaciones en la plusvalía por herencia.

En relación con este último, el Gobierno local va a elevar la bonificación por heredar un local comercial del 40% al 50%, "para permitir que los negocios familiares pasen de padres a hijos sin que los impuestos ahoguen su continuidad", como remarca Bueno.

El también portavoz del Gobierno municipal señala que, para todos esos sevillanos que han apostado por Sevilla para emprender y que superan los primeros años, "pero necesitan afianzarse", se quintuplica la bonificación del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) en sus años sexto y séptimo, pasando del 10% al 50%.

Si, además, un negocio consolidado amplía su plantilla indefinida en más de un 60%, obtendrá hasta un 95% de bonificación en el IBI y el ICIO, junto con una bonificación de hasta el 50% cada año en el IAE por incrementar el empleo estable.

PLAN ANDALUZ DE PRESCRIPCIÓN DE EJERCICIO FÍSICO

El Ayuntamiento contempla en sus nuevas tarifas el deporte por prescripción médica en los centros del IMD. De este modo, si el médico prescribe a un vecino mayor de edad o con problemas articulares hacer ejercicio para mejorar su salud, tendrá acceso directo a la red municipal a "precios hiperreducidos". En infraestructuras como el Hogar Virgen de los Reyes, se reorganiza el uso del espacio pasando de 14 a 10 zonas para optimizar costes.

"El Gobierno de José Luis Sanz consolida un ahorro de 12 millones de euros para los sevillanos en sus años de gestión fiscal. Una cifra que refleja el cumplimiento de un compromiso prioritario: reducir de manera progresiva y real la carga impositiva sobre las familias, autónomos y empresas de Sevilla", subraya Bueno.

En paralelo a estas bajadas, añade el portavoz de Hacienda, se ha reconfigurado el mapa de bonificaciones y exenciones para potenciar un crecimiento económico con rentabilidad social, que acumularán más de seis millones de euros adicionales en beneficios fiscales concedidos en el mandato.