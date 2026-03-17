La Pablo de Olavide de Sevilla celebra sus jornadas de puertas abiertas los días 19 y 20 de marzo

Cartel de las jornadas de puertas abiertas de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla - UNIVERSIDAD PABLO DE OLAVIDE

SEVILLA 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Universidad Pablo de Olavide (UPO) de Sevilla ha anunciado que va a celebrar los próximos días 19 y 20 de marzo de 2026 sus Jornadas de Puertas Abiertas, con un programa dirigido a estudiantes de Bachillerato y Ciclos Formativos de Grado Superior para acercarles la vida universitaria, presentarles la oferta de grados y dobles grados del campus y ofrecerles información útil de cara a la Prueba de Acceso a la Universidad (PAU) y al proceso de admisión.

Bajo el lema 'El presente es la Olavide, el futuro eres tú', y organizadas por el Vicerrectorado de Estudiantes y el Área de Estudiantes de Grado, las jornadas comenzarán a las 9,00 horas con la recepción de los centros educativos y una bienvenida institucional en la Plaza de América del campus, según ha indicado la institución en una nota.

La UPO ha indicado que, tanto el jueves como el viernes, los estudiantes podrán participar en paseos guiados por el campus acompañados por alumnado de la propia universidad (lazarillos y lazarillas de la UPO), visitar los estands informativos de facultades, Escuela Politécnica Superior, servicios y asociaciones estudiantiles, y asistir a actividades específicas según la modalidad de Bachillerato cursada.

El programa se estructura en itinerarios vinculados a Ciencias, Ciencias Sociales, Humanidades y Tecnología, con propuestas adaptadas a los intereses académicos del alumnado preuniversitario. En el ámbito de Ciencias, las Jornadas incluyen charlas sobre la oferta académica de la Facultad de Ciencias Experimentales y talleres en laboratorios del campus bajo el título 'Aprendo Ciencias en la UPO'.

Las actividades relacionadas con el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte comprenden el circuito 'Investigación y Práctica Deportiva', con visitas al Centro de Investigación en Rendimiento Físico y Deportivo, entrenamientos en Cubo Fit y yincanas en las instalaciones deportivas.

Para el alumnado de Ciencias Sociales, la programación contempla presentaciones de la oferta de las Facultades de Ciencias Empresariales, Derecho y Ciencias Sociales, además de actividades prácticas como la dinámica 'Un vistazo a tu futuro profesional', una simulación de juicio y una simulación de modelo de Naciones Unidas, pensadas para que los estudiantes conozcan de forma experiencial algunas de las opciones académicas y profesionales vinculadas a estas titulaciones.

El itinerario de Humanidades permitirá al alumnado acercarse a grados como Geografía e Historia, Humanidades o Traducción e Interpretación, incluyendo visitas a espacios docentes y actividades culturales como el concierto 'La música como lenguaje universal: De Mozart a Rosalía' o una representación de la obra 'Las Fenicias', ambas en el Paraninfo.

Por su parte, el itinerario de Tecnología ofrecerá información sobre los grados de Ingeniería Informática, con menciones en Ciencia de Datos y en Sistemas de Información, y la actividad 'Tecnologías del Futuro y del Presente', organizada por la Escuela Politécnica Superior.

Además de las propuestas dirigidas al estudiantado, la Universidad ha programado charlas técnicas para equipos directivos, profesorado y orientadores sobre orientación en acceso (PAU) y admisión, impartidas por el director del Área de Estudiantes de Grado.

Las Jornadas de Puertas Abiertas de la Universidad Pablo de Olavide tratan de facilitar una primera toma de contacto con el entorno universitario y ofrecer a los futuros estudiantes información útil para tomar decisiones sobre su itinerario formativo, resolver dudas sobre el acceso a la universidad y conocer los recursos de apoyo con los que contarán en esta etapa.

Así, en los estands informativos participarán, entre otros, las facultades de Derecho, Ciencias Experimentales, Ciencias Empresariales, Ciencias Sociales, Humanidades y Ciencias del Deporte, la Escuela Politécnica Superior, el Área de Relaciones Internacionales, el Área de Empleabilidad y Emprendimiento, y servicios universitarios como Atención a la Discapacidad, Idiomas, Deportes, Atención psicoemocional, Extensión Cultural o la Oficina de Voluntariado.