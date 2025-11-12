Los Palacios (Sevilla) reconoce al futbolista Fabián Ruiz, a la gimnasta Érika Jurado y al piloto José Antonio Rueda

Archivo - El futbolista Fabián Ruiz, durante la recepción en el Ayuntamiento palaciego en julio del pasado año. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

Los deportistas serán galardonados en una gala organizada por el Consistorio

LOS PALACIOS (SEVILLA), 12 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Los Palacios y Villafranca, a través de la Delegación de Deportes, ha dado a conocer los nombres de los deportistas y entidades que serán reconocidos el próximo 18 de noviembre en la VIII Gala del Deporte, que se celebrará en el Teatro Municipal Pedro Pérez Fernández a partir de las 20,00 horas.

En esta edición, los galardones a 'Mejores Deportistas del Año 2025' recaen en el futbolista Fabián Ruiz, centrocampista en el Paris Saint-Germain y exjugador del Real Betis, y la gimnasta rítmica Érika Jurado. El Campeón del Mundo de Moto3, José Antonio Rueda, recibirá el galardón al 'Deportista con Mayor Proyección Nacional e Internacional', informa el Consistorio en una nota de prensa.

La Gala del Deporte tiene como objetivo reconocer públicamente el esfuerzo, la dedicación, la entrega y, en definitiva, los valores que el deporte comporta, así como que "sirvan de espejo para incentivar a los más jóvenes y a la población en general para la práctica del deporte".

La distinción a 'Mejor Deportista Promesa' será para Ángela Pérez Fernández, de Tai-jitsu; y el galardón a la 'Mejor Deportista Revelación' será para la joven atleta Natalia Jaramillo.

Asimismo, el nadador Antonio Pedro Almíjez recibirá el galardón al 'Mejor Deportista Veterano', mientras que el Club Atletismo Palaciego recibirá la distinción a la 'Mejor Trayectoria y Dedicación al Deporte'.

La entrenadora del Club de Fútbol Femenino La Unión de Los Palacios y Villafranca, Rosi Martín, recibirá el premio a la 'Mejor Técnica'; el 'Mejor Deportista Adaptado' será Marcos Baena, de handbike, y la 'Mejor Entidad Deportiva será para el Club Voleibol Los Palacios. El galardón Mecenas del Deporte' se lo lleva la Asociación Cultural Searus y habrá una distinción extraordinaria para la Carrera Rosa.

El Ayuntamiento de Los Palacios agradece la colaboración desinteresada de los miembros del jurado y felicita a todos los deportistas y entidades reconocidos en esta VIII Gala del Deporte, "ejemplo del talento, la pasión y la constancia que caracterizan al deporte palaciego".