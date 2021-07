Los Palacios y Utrera (Sevilla) insisten en desdoblar la A-362 e instan a la Junta a usar fondos europeos para la obra

SEVILLA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Los Palacios y Villafranca (Sevilla), Juan Manuel Valle (IP-IU), y el alcalde de Utrera (Sevilla), José María Villalobos (PSOE), han mantenido este jueves una reunión en el salón de plenos del ayuntamiento palaciego para poner de manifiesto "la necesidad" del desdoble de la A-362, "una infraestructura fundamental y estratégica para la puerta sur del área metropolitana de Sevilla".

Ambos alcaldes han coincidido en "aprovechar" el hecho que la Junta de Andalucía considerara expresamente realizar esta conexión entre dos poblaciones que agrupan más de 100.000 habitantes, una obra que cuenta con un proyecto presupuestado desde 2010 y con todos los permisos medioambientales preceptivos desde 2015, según ha informado ambos consistorios en un comunicado.

Los regidores han expresado su "profunda decepción ante la falta de respuesta" de la Junta con respecto a la A-362, porque consideran que el organismo andaluz "se está olvidando" de este punto estratégico para las conexiones entre las provincias de Sevilla y Cádiz.

El pasado mes de abril, los dos consistorios enviaban una carta tanto al Gobierno como a la Junta para trasladar el proyecto de conurbación y solicitar el cumplimiento de esta obra.

"No podemos consentir que después de tres meses ni siquiera se haya contestado a la carta de dos alcaldes que representan a más de 100.000 habitantes donde pedimos una obra que trasciende a numerosas empresas de toda la comarca y a muchas otras que quieren implantarse en el territorio y que son conscientes de la oportunidad que supone el desdoble de esta carretera", ha apuntado el edil utrerano.

Por su parte, el alcalde palaciego ha destacado que "es el momento idóneo para aplicar fondos europeos destinados a la movilidad de este proyecto redactado, terminado y con todos los permisos".

Ambos alcaldes han aludido que, en contraposición al organismo andaluz, el Gobierno "sí ha licitado" y en estos momentos "se está redactando el proyecto para unir la N-IV y la AP-4 al sur de Los Palacios y Villafranca, que reforzaría aun más la petición de hacemos conjuntamente de conurbación".

Sin embargo, han lamentado que desde la Junta de Andalucía se haya anunciado la elaboración de un proyecto para iniciar estudios previos para actuar en el tramo de carretera entre Arahal, Utrera y Los Palacios y Villafranca "sin que se conozcan los términos del proyecto y si modificaría al que ya existe que tiene incluso el presupuesto cerrado".

"No vamos a aceptar otro planteamiento que no sea el desdoblamiento de esta carretera, ya le decimos desde aquí a la Junta de Andalucía que este proyecto es innegociable y no estamos dispuestos a que sea sustituido por un sucedáneo de no sabemos qué, en base a unos estudios que tampoco sabemos qué sentido tienen", ha apuntado Villalobos.

"Ya le ganamos el pulso al Gobierno de la Nación con el desdoble de la N-IV pues la obra es ya una realidad, ahora nuestro objetivo es el desdoble de la carretera que nos une con Utrera", ha concluido el alcalde de Los Palacios y Villafranca.