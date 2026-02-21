Una pareja denuncia "golpes" a su hijo de nueve meses ejercidos por la profesional de una guardería de Sevilla

Archivo - Detalle de la fachada principal de la Audiencia Provincial de Sevilla. (Foto de archivo). - JOAQUIN CORCHERO / EUROPA PRESS - Archivo

Los padres de un menor de nueve meses han advertido de que una profesional de una guardería de Sevilla, a la que acudía su hijo, habría presuntamente ejercido contra el menor diversos "golpes" que habrían causado en el mismo "graves heridas" en la cabeza principalmente, un hecho que los padres percibieron de manera algo más notable en un determinado día de enero de 2024, aunque llevaban "varias semanas" observando en el menor "arañazos" y otros signos, incluso un "estado de ánimo más apagado" en su hijo al salir de la guardería. Por ello, los mismos han iniciado un proceso contra la mencionada guardería, al tiempo que reclaman 60.751,71 euros a la misma "por los daños sufridos".

Según el atestado presentado por la madre ante la Comandancia de la Guardia Civil de Sevilla, consultado por Europa Press, los hechos se remontan al 29 de enero de 2024, momento en el que la madre dejó a su hijo en la guardería sobre las 08,30 horas "en buen estado". Unas horas después, sobre las 12,45 horas, la progenitora recibió una llamada de la directora del centro "comunicándole que su hijo se había caído del carro y había recibido un golpe bastante fuerte, pero que no se preocupara que ya estaba bien". Acto seguido, la misma "se dirigió corriendo al centro".

Así, prosigue, "al llegar al centro le hacen entrega de su hijo y lo encuentra con moratones por la cabeza, desorientado y compungido". Debido a los mismos, "tenía la cabeza deformada". La madre fue entonces "recibida por la directora del centro y por la monitora habitual de su hijo, a las que pidió explicaciones , mientras que la directora insistía en que su hijo se había caído del carro". Posteriormente, se dirigió a un centro médico donde le realizaron al menor, según el escrito, una Tomografía Axial Computarizada (TAC), no apreciándose lesiones internas.

No obstante, "debido a que ambos progenitores no se encontraban conformes con el trato recibido en el hospital, se dirigen al hospital universitario Virgen del Rocío de Sevilla, donde la pediatra de urgencias le realiza una exploración y le hace entrega de un parte de lesiones". "Los médicos ya dejaron claro a los padres en ese momento que las lesiones que presentaba el bebé no eran compatibles con una simple caída de un carro", apostilla la letrada que ejerce la defensa de la familia.

Mientras estaba en el hospital, la madre manifiesta que "recibió una llamada telefónica de la directora del centro insistiéndoles en que las lesiones se debían a una caída en el carro", a lo que la mujer respondió que "este tipo de lesiones no son debido a una simple caída", algo a lo que la directora enmarcó que el niño "también se había golpeado con una trona al caer". La denunciante insistió en que "este tipo de lesiones no coinciden con lo que estaba manifestando".

Al día siguiente, la denunciante, según el relato de los hechos comentado por la misma, "se puso en contacto telefónico con la directora del centro para pedirle explicaciones, reiterando ésta la versión dada, añadiendo que también se había golpeado en el suelo", a lo que la denunciante "siguió insistiéndole hasta que esta manifestó que no estaba presente cuando habían ocurrido los hechos".

Unas horas después, según el mencionado relato, se puso en contacto con la tutora habitual del menor para que le contara su versión, manifestando la misma que no sabía "nada de lo ocurrido porque cuando ocurrieron los hechos no se encontraba en sala con los niños, sino que estaba dándoles de comer a otros junto a otra compañera". Acto seguido, la madre "preguntó quién se encontraba en ese momento con los niños", manifestando la primera que "no había nadie a su cuidado".

Preguntada la madre por si estos hechos habían ocurrido con anterioridad, esta "manifiesta que sí, que en muchas ocasiones había recogido a su hijo con lesiones como arañazos y moratones en la cabeza" y que "cada vez que ocurría nadie naba explicaciones de lo sucedido, no sabiendo cómo se han producido los hechos". Los mismos habrían venido ocurriendo "desde hace un par de meses aproximadamente y que durante ese mismo tiempo había notado que su hijo salía del colegio con una actitud algo extraña, mostrándose inquieto y desorientado", incluso "un poco más apagado".

Cabe enmarcar que, tal y como ha expresado a esta agencia la abogada representante de la familia, Elisabeth Guerrero, del bufete Boutique Legal, se ha iniciado la vía civil con una reclamación extrajudicial "tras no prosperar la vía penal, ya que los padres no han conseguido que la Justicia señale a la persona o personas que provocaron el daño al bebé, debido a que ni la directora del centro ni su personal admitieron en modo alguno tener responsabilidad en los hechos".

"Las secuelas también han dejado huella en la madre, con crisis de ansiedad, entre otros problemas derivados de la situación de estrés vivida aquel día", concluye la letrada. Por los daños sufridos por el menor la familia reclama 39.875,85 euros, a los que se suman 20.875,86 para la madre, hasta sumar los 60.751,71 citados.