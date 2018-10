Participa Sevilla lamenta la "chapuza burocrática" que "impide" al Ceper Polígono Norte empezar las clases

Publicado 22/09/2018 15:25:37 CET

SEVILLA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

Participa Sevilla ha lamentado este sábado que, desde el 17 de septiembre, los 403 matriculados en el Centro de Educación Permanente (Ceper) del Polígono Norte "no hayan podido asistir todavía a sus clases por la chapuza burocrática que ha provocado que no se cubran todas las plazas vacantes en la Bolsa de Peones municipal".

La portavoz adjunta de Participa, Cristina Honorato, ha criticado en un comunicado que los alumnos "no tengan información sobre cuándo va a abrir el centro sus puertas", por lo que ha calificado como "lamentable" que la concejala del PSOE en el Ayuntamiento, Adela Castaño, "todavía no se haya puesto en contacto con ellos".

En este sentido, ha profundizado en "la importancia" de este centro, "que articula un barrio como Polígono Norte y en el que hay lista de espera por falta de plazas", y en el hecho de que "no es el único que ha sufrido problemas de personal municipal", porque asegura que esta situación "también se ha producido en el Ceper Valdés Leal, en Sánchez Rosa, María Inmaculada y Candilejas".

En el caso del Ceper Polígono Norte, que comparte instalaciones con el Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Blas Infante, los 403 matriculados "no han podido todavía asistir a sus cursos porque no hay servicio de portería por las tardes" y "no se han podido abrir las puertas del centro para las clases de inglés, informática, español para extranjeros o formación básica", ha explicado Participa Sevilla.

"El Ceper Polígono Norte no solo sufre problemas en el servicio de portería, sino que también tiene menos personal en limpieza del que correspondería", ha añadido Honorato, quien ha calculado que "existen unas 170 vacantes sin cubrir en todos los centros educativos municipales".

"El inicio de curso no llega por sorpresa", ha asegurado la edil de Participa, quien también ha indicado que "esto solo ocurre por la falta de planificación y las chapuzas continuas de este gobierno municipal en la contratación de personal y en la cobertura de las vacantes de la Bolsa de Peones".

Por último, ha señalado que preguntará en el próximo Pleno municipal por esta situación para "conocer exhaustivamente la relación de puestos de trabajo sin cubrir en los educativos", así como "cuántos Ceper no han podido abrir sus puertas por falta de personal".