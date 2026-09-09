La participación de la Universidad Loyola en la Bienal de Sevilla arranca con la exposición 'Paisaje y paisanaje'

El director de la Bienal, la directora del Servicio de Cultura de la Universidad Loyola y los creadores de las obras de la muestra, junto al establecimiento de la calle Feria que la acoge - UNIVERSIDAD LOYOLA

SEVILLA 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La participación de la Universidad Loyola en la XXIV Bienal de Flamenco ha comenzado con la inauguración de la exposición 'Paisaje y paisanaje' de los artistas Patricio Hidalgo y Rafa Iglesias: una iniciativa que pretende acercar el arte flamenco a los barrios. Se trata de 20 obras expresamente realizadas para la ocasión que se mostrarán hasta el 3 de octubre en los escaparates de distintos comercios emblemáticos de la calle Feria.

La muestra toma las calles "a modo de galería de arte urbana y humana" y describe un itinerario --un 'paisaje y paisanaje'-- "en un diálogo entre el flamenco y Sevilla, entre su ciudadanía y su tejido humano y urbano, empresarial y municipal", como destaca la institución universitaria en una nota de prensa.

El "barrionalismo" ha sido uno de los motores que ha impulsado a la Bienal para crear esta galería, con el deseo de acercar a todo el mundo al arte flamenco. La intención de esta propuesta, según su director Luis Ybarra, es "crear comunidad y acercar tanto al sevillano, como al viajero al mundo del flamenco".

Además, es otra manera de dar a conocer al flamenco, "que no solo se baila y se toca, sino que también se pinta, se esculpe, se habla o se escribe", afirma el artista Rafael Iglesias.

La presentación de esta exposición ha tenido lugar en el escaparate de la tienda Marcelo Culasso, en la Calle Feria, que acoge durante este tiempo la pintura 'Martinete' de Rafael Hidalgo. En la presentación han participado el director de la Bienal, la directora del Servicio de Cultura de la Universidad Loyola, Emma Camarero, y los creadores de las obras, Rafael Iglesias y Patricio Hidalgo.

COLABORACIÓN CON EL AYUNTAMIENTO Y LA BIENAL

Esta es la primera de las actividades que organiza la Universidad Loyola a través de su Servicio de Cultura y la Facultad de Comunicación y Artes, fruto del convenio suscrito por la institución jesuita con el Ayuntamiento de Sevilla y la Bienal.

Según ha explicado Camarero, la Universidad Loyola se ha unido a la Bienal por segundo año consecutivo "para fortalecer la raíz" que les une a la ciudad. "Esta actividad enlaza muy bien con las actividades que ofrece Loyola, que van mucho más allá de las aulas".

PINTURA Y FLAMENCO EN DIRECTO

Además, Loyola participa también en el 'Taller flamenco. Yunque, trazo y Alcayata. Flamenco Spanish School + pintaores'. Será en el Corral de Esquivel, ubicado en la Alameda de Hércules donde, durante dos días, Patricio Hidalgo y Rafa Iglesias crearán obras pictóricas ante el público, en absoluto directo, en sincronía con fondo flamenco proporcionado por la Flamenco Spanish School de Sevilla, creando atmósfera y sinergia compartida entre artistas y público.

La primera sesión se celebrará el lunes 14 de septiembre, a las 21,30 horas, a cargo de Patricio Hidalgo y, y la segunda el lunes 21 de septiembre, a las 21,30 horas, por parte de Rafael Iglesias. Además, la Universidad también forma parte de la presentación del comic TeVeo número 47, el próximo jueves, 17 de septiembre a las 18,30 horas, en el Palacio Marqueses de la Algaba de Sevilla.

Por último, Loyola también organiza el ciclo 'La Bienal por Loyola. Conferencias magistrales en torno al flamenco' los días 9, 14 y 15 de septiembre, a cargo de la diseñadora de iluminación Olga García Sánchez, el pianista y compositor sevillano Pedro Ricardo Miño y el guitarrista José María García, respectivamente, que ofrecerán nuevas perspectivas sobre la creación, la interpretación y la transmisión del arte flamenco desde ámbitos complementarios.

Estas conferencias se realizarán en la sede de la Fundación Valentín de Madariaga (días 9 y 15) y en el campus de la Universidad Loyola en Sevilla (día 14).